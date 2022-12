Jens Stoltenberg candidato al FMI por Kristalina Georgieva

Economista, ex periodista, ex ministro de Finanzas y ex 1er. Ministro de Noruega por el Partido Laborista, Stolbenberg está al frente de la OTAN desde 2014, y le ha tocado en suerte toda la crisis con Rusia. El 04/02/2022 él fue designado al frente de Norges Bank pero en la cumbre de la OTAN en marzo de 2022 aceptó renovar su mandato por 1 año año como secretario general de la OTAN y así renunció al Norges.