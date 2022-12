Guerra en CABA: Jorge Macri le dedicó una encuesta a Larreta

Además, la mayoría de los porteños no parecen muy descontentos con la gestión actual de Larreta. Los encuestados, consultados, calificaron el gobierno el jefe de gobierno porteño con un (38,2%) buena y muy buena con (20,6%). El saldo positivo total: (58,8%).

Bullrich vs Larreta

Sin embargo, la encuesta que midió en CABA arrojó otro dato que inquietó más a Larreta. La imagen de la titular del PRO Patricia Bullrich y la del liberatorio Javier Milei lo superan. La ex ministra de seguridad de la nación con (21%) y el líder de La Libertad Avanza (LLA) con (17,3%).

Larreta (16,7%); Mauricio Macri (10,7%); Alberto Fernández (7,3%), Sergio Massa (5,3%) y Guillermo Moreno (4,3%) y sin CFK tras confirmar la baja de su candidatura en su exaltado discurso luego de ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

Los resultados del reciente estudio podrían reducir su entusiasmo ya que desde hace alrededor de tres meses figuraba como el candidato con mejor imagen por dentro y fuera de su espacio JxC a nivel nacional. En los últimos informes de la consultora Zuban Córdoba, el jefe de gobierno porteño en sintonía con las últimas encuestas, lideraba con (51%), sucedido por Patricia Bullrich (46%) y el libertario Javier Milei (41,9%).

Por otro lado, este sondeo confirma el progresivo ascenso de Javier Milei. Continúa siendo uno de los candidatos no oficialistas con mejor imagen positiva. Otra encuesta de Opinaia de noviembre lo consagró como el candidato más popular (50%), el único con un saldo de imagen positivo, Horacio Rodríguez Larreta (41%), Mauricio Macri (40%) y Massa (36%).

De vuelta con Larreta, Bullrich supone una amenaza en CABA. En cada oportunidad que tiene, ella intenta diferenciarse y reclama más mano dura, esencialmente en lo que concierne a la seguridad y él decide no confrontarla. La presidenta del PRO en reiteradas ocasiones ha destacada que la Ciudad de Buenos Aires es "columna vertebral del PRO" y por ende hay que cuidarla.

Tras el escándalo por el duro cruce de Patricia Bullrich con el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, el alcalde porteño Gobierno porteño, no se cansó de afirmar que suele habla en privado con ella. Pero la titular del PRO y sus acólitos salen con los tapones de punta en Twitter o en sus redes contra su gestión. “Que Larreta discuta conmigo y no mande soldaditos a hablar; no me van a correr de la candidatura", lanzó la presidenta del PRO luego de la filtración del video en que Patricia Bullrich amenaza con “romperle la cara” al larretista Felipe Miguel.

Recordar también que Bullrich había acusado de “entregar la ciudad” a Larreta tras su coqueteo con la UCR, a lo que él había contestado con cierta molestia: “La ciudad no es mía, no soy dueño. Yo no creo en esa visión de la política. La gente lo va a decidir en las PASO".

Recientemente la interna se volvió a reavivar, tras la difusión de los incidentes en medios de los alocados festejos por la llegada de la selección argentina. La facción que responde a Patricia Bullrich apuntó contra el jefe de Gobierno, por la vandalización del obelisco, de los paneles solares y vidrios del Metrobús, semáforos y paradas de colectivos en CABA.

"Si te toman el Obelisco nunca vas a poder gobernar un país. La Argentina necesita orden para poder vivir en paz", cuestionó el legislador porteño Juan Pablo Arenanza. Luego colmó en su perfil de posteos apoyando a Patricia Bullrich.

En una especie de extensión del mensaje de su monaguillo, Bullrich posteó: "En lugar de disfrutar de la llegada de los campeones del mundo, sufrimos una decepción. Y no por ellos. Es evidente que Argentina necesita orden para progresar. Sin dudas, lo que pasó hoy no es el camino".

La réplica más “blanda” del PRO no tardó en replicar. El flamante representante de de la Cámara de Diputados de JxC en el Consejo de la Magistratura de la Nación Álvaro González lo fustigó en twitter. “Che Arenaza no podes caer tan bajo!!! Querer meter la interna es no tener vergüenza. Sos un vándalo más!!!!”

https://twitter.com/_alvarogonzalez/status/1605377382470549505 Che Arenaza no podes caer tan bajo!!! Querer meter la interna es no tener vergüenza. Sos un vándalo más!!!! https://t.co/EK5PYv4tA0 — Álvaro González (@_alvarogonzalez) December 21, 2022

