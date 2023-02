The New York Times llevó a juicio a líder de la UE

"No es necesario guardar y registrar todos los mensajes de texto, pero están claramente están sujetos a la ley de transparencia europea y, por lo tanto, los mensajes de texto relevantes deben registrarse. No es creíble afirmar lo contrario", agregó.

image.png La Defensora del Pueblo, Emily O'Reilly, tomo cartas en el asunto a pedido de Fanta.

"Cuando se trata del derecho de acceso público a los documentos de la UE, lo que importa es el contenido del documento y no el dispositivo o la forma. Si los mensajes de texto se refieren a políticas y decisiones de la UE, deben tratarse como documentos de la UE. La administración comunitaria necesita actualizar sus prácticas de registro de documentos para reflejar esta realidad", cerró.

Pese a esto, la Comisión Europea argumentó haber borrado tales mensajes, "debido a su naturaleza efímera y de corta duración, los mensajes de texto e instantáneos no están destinados a contener información importante relacionada con las políticas, actividades y decisiones de la Comisión" en palabas de Vera Jourová, comisaria de Transparencia y Valores.

Es así que The New York Times ha decidido intervenir y llevó a la Justicia a Von der Leyen, aunque el diario no ha revelado mas detalles sobre la demanda que elevó al tribunal. Según expresó el propio Fanta, este hecho "podría ser el mayor litigio de transparencia de la UE en una década".

