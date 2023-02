Pablo Javkin y Omar Perotti se lavan las manos, los socialistas dan cátedra

Por otro lado, en un comunicado compartido en redes sociales por la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el Poder Ejecutivo señaló que "las consecuencias del narcotráfico son demasiado dolorosas y no dejan lugar para discusiones sin sentido ni para el rédito político".

Además, en dicho documento se expresó que el esfuerzo requerido "es muy grande" y que implica el trabajo de "3.693 hombres y mujeres de las fuerzas federales" a los cuales se los describió como "profesionales de valía" agrupados en un comando unificado que "trabajan a diario aportando lo mejor de sí en las calles de Rosario". Continúa la nota:

A partir del establecimiento del Comando Unificado de las Fuerzas Federales junto a la Policía de Santa Fe, se elaboró un Plan de Operaciones con foco en la seguridad ciudadana y se conformó una nueva Agrupación Especial de Despliegue Rápido de GNA. Queremos ser parte de la solución para que los argentinos, y en particular los santafesinos, puedan vivir más seguros. A partir del establecimiento del Comando Unificado de las Fuerzas Federales junto a la Policía de Santa Fe, se elaboró un Plan de Operaciones con foco en la seguridad ciudadana y se conformó una nueva Agrupación Especial de Despliegue Rápido de GNA. Queremos ser parte de la solución para que los argentinos, y en particular los santafesinos, puedan vivir más seguros.

narcotráfico en rosario.jpg

Sin embargo, las noticias y los ataques diarios dicen todo lo contrario, ya que el 1 de febrero se registró un secuestro al azar de una persona que caminaba en la calle y la asesinaron de tres tiros frente a la cancha de Newell’s para enviarle un mensaje a una parte de la barra brava del club. Los propios investigadores judiciales afirmaron que esta disputa muestra una “pérdida de control de la calle” por parte de la Policía y llamaron a todos los resortes del Estado a trabajar con una agenda en común.

Por otro lado, Pablo Javkin, intendente de la ciudad de Rosario, junto con Omar Perotti, Gobernador de la provincia de Santa Fe, reclamaron la ayuda urgente de la administración de Aníbal Fernández contra el narcotráfico y la inseguridad que generan las calles santafesinas, aunque no parecen obtener las respuestas que quieren. Analia Argento, periodista del diario Cronista, comentó sobre el tema:

Fernández avanza con su operativo de seducción hacia los gobernadores en la previa a la cumbre del Frente de Todos el jueves próximo. No pudo con Perotti que esta semana viajó a Buenos Aires pero no pasó por la Casa Rosada aunque sí recibió a Eduardo 'Wado' de Pedro , adversario del Presidente en una posible PASO. Fernández avanza con su operativo de seducción hacia los gobernadores en la previa a la cumbre del Frente de Todos el jueves próximo. No pudo con Perotti que esta semana viajó a Buenos Aires pero no pasó por la Casa Rosada aunque sí recibió a Eduardo 'Wado' de Pedro , adversario del Presidente en una posible PASO.

narcotráfico en rosario santa fe.jpg Drogas secuestradas de una de las tantas organizaciones narcos (Foto: Análisis Digital)

Además, comentó que “con tres millones y medio habitantes Santa Fe es una de las plazas codiciadas, una de las cinco provincias que definen la elección nacional. Por mandato constitucional el gobernador no puede reelegir. En ese marco la preferencia del Presidente por Rossi es un arma de doble filo”.

Rosario: Connivencia entre comisarios y el narcotráfico

Desde ya hace algunos años que es bien “conocida” la connivencia entre comisarios y políticos junto con las organizaciones de narcotráfico. Si se supone que el Poder Ejecutivo elaboró un Plan de Operaciones con foco en la seguridad ciudadana y se conformó una nueva Agrupación Especial de Despliegue Rápido de GNA, ¿por qué los verdaderos encargados de limpiar las calles no lanzan un plan de reforma policial y judicial?.

Tanto Javkin como Perotti parecen olvidar que ambos también tienen responsabilidad de cuidar a los ciudadanos de Rosario, la cual siempre existió pero no es hasta este lapso de tiempo, año de elecciones, que parecen haberse acordado de todo.

perotti, javkin y fernández.jpg Omar Perotti, Pablo Javkin y Alberto Fernández

Así como el gobierno nacional ha dado herramientas a la justicia federal para poder sobrellevar los casos de narcotráfico, el resto depende de sus designados gobernadores e intendentes. Ya que, en su momento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, junto con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se comprometieron a intensificar las medidas de seguridad para proteger jueces y fiscales de los juzgados federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

Sin embargo, Perotti pareciera que ahora, luego de la última encuesta nacional que hizo CB Consultora Opinión Pública, la cual mide distrito por distrito, reveló los números de imagen de los gobernadores en sus respectivas provincias. Al parecer, el gobernador de Santa Fe no está siendo muy favorecido ya que quedó en el puesto 20° de los 8 peores.

Por otro lado, está el existente convenio entre las fuerzas de seguridad y las mafias de Rosario. Ya en el 2021, habían sido detenidos un jefe, uno de los subjefes y cuatro policías, bajo la sospecha de aceptar sobornos a cambio de dejar operar en la zona a los integrantes de la organización narcocriminal ‘Ema Pimpi’ Sandoval, cuyo jefe fue asesinado en 2019.

Otro de los casos que refuerza el trato que hay entre grupos narcos y la policía fue el del 2020 donde, irónicamente, el entonces jefe de la Brigada Operativa Antinarcóticos XVII de San Lorenzo, Cristian Acosta, junto con otros involucrados, aceptaba grandes sumas de dinero y evitar quedar en medio de los procedimientos ilegales de dichas bandas.

Además de pensar en las próximas elecciones que se vienen, todos los responsables de la Ciudad de Santa Fe deberían tomar las decisiones que son mejor para la provincia considerada como una de las más inseguras del país.

