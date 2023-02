Estas bebidas elevan el colesterol, pero muy pocos lo saben

El colesterol es necesario para el cuerpo, el problema es cuando los niveles de colesterol están más altos de lo normal. Para la Fundación Española del Corazón, los niveles totales de colesterol en una persona sana deben estar por debajo de los 200 mg/dl. Sin embargo, algunos factores pueden hacer que esto no ocurra, como seguir una dieta poco saludable, comer grasas saturadas, tomar refresco en exceso y más. Ahora bien, además de esta bebida, hay otras que pueden elevar los niveles de grasas no saludables en la sangre. He aquí las peores bebidas para el colesterol.