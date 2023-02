Sorprende lo que este simple ejercicio hace en tu cerebro

Lo que identificamos es que, especialmente para las personas que no están muy en forma, o que no pueden hacer ejercicio pesado, las sentadillas son una opción muy útil. Lo que identificamos es que, especialmente para las personas que no están muy en forma, o que no pueden hacer ejercicio pesado, las sentadillas son una opción muy útil.

Según el experto, las sentadillas son una forma de ejercicio "inteligente" pues "reta al cerebro" y así, lo beneficia. Él explica:

"Lo mejor de hacer sentadillas es que cuando te pones de pie, estás yendo en contra la gravedad; cuando bajas, trabajas con la gravedad".

Y continúa:

"Lo que sucede es que el flujo sanguíneo al cerebro oscila hacia arriba y hacia abajo repetidamente mientras las haces, y es ese cambio de flujo lo que creemos que estimula el endotelio vascular, el revestimiento interno de los vasos sanguineos, a suministrar más sangre al cerebro".

¿Cuántas sentadillas hacer?

De acuerdo con Bailey, como mínimo, se recomienda hacer sentadillas durante tres minutos, tres veces por semana.

Cuenta que cuando hacen las mediciones que les indican cuán rápido entra la sangre en el cerebro en voluntarios que han hecho sentadillas durante un mes, 4 a 5 veces al día, 3 a 4 veces a la semana, ven mejoras.

Más sorprendente aún es que, estas personas registran mayores mejoras que con ejercicios como correr, caminar o pedalear en aparatos estacionarios durante 30 a 40 minutos, asegura el experto.

¿Cómo hacer sentadillas?

Para hacer sentadillas correctamente, Mikel Junquera, fisioterapeuta, explica en su canal de YouTube 'Fisioterapia online, lo siguiente:

Colocar los pies a la altura de los hombros y poner los brazos adelantes extendidos, con las palmas hacia abajo.

Sacar los glúteos hacia afuera.

Tener las piernas separadas, eso nos garantiza que la fuerza la hagamos con las piernas y glúteos y no con otros grupos musculares que no deben involucrarse en el ejercicio.

Comenzar a bajar cuidando que las rodillas queden a la altura de los pies (en una línea virtual de 90 grados entre rodilla y fémur)

Luego, empezar a subir contrayendo los glúteos.

¿Cómo el ejercicio beneficia el cuerpo y la mente?

Cuando el ejercicio físico se hace de manera frecuente, se pueden obtener sorprendentes beneficios para la salud en general. Lo dicen los expertos y la ciencia.

Lo primero es que hacer ejercicio ayuda a mantener un peso saludable. Esto es muy importante, ya que el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo de muchas enfermedades.

El ejercicio también ayuda a prevenir y combatir problemas de salud, incluyendo, accidente cerebrovascular, síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, depresión, ansiedad, cáncer y artritis.

Asimismo, se sabe que hacer ejercicio físico es una gran herramienta para mejorar la calidad del sueño y el rendimiento sexual. Además, aumenta la energía.

En cuanto a la salud mental, el ejercicio mejora el estado de ánimo, combate el estrés y la ansiedad, y disminuye el riesgo de desarrollar Alzheimer u otro tipo de demencia. Lo dice la Clínica Mayo:

Los estudios demuestran que las personas que son físicamente activas son menos propensas a presentar un deterioro de la función mental.

