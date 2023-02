Peligro: Estos son los alimentos más asociados con Alzheimer

El estudio incluyó a 72.083 participantes, de 55 años o más, que no padecían demencia al inicio de la investigación. El resultado principal muestra que un incremento del 10 % en el consumo de alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de todos los tipos de demencia en un 25 %, y el de alzhéimer, en un 14 %.

Grasas trans

Los alimentos ricos en grasas trans son perjudiciales de muchas maneras y una de las consecuencias de seguir una dieta con alto contenido de grasas trans es que aumenta la probabilidades de tener Alzheimer.

Un estudio publicado en la revista Neurology descubrió que las personas con niveles más altos de grasas trans en la sangre pueden tener entre un 50% y un 75% más de probabilidades de desarrollar enfermedad de Alzheimer o demencia por cualquier causa. En el estudio participaron más de 1.600 personas sin demencia.

El neurólogo Dr. Neelum T. Aggarwal, quien no participó en el estudio, pero es miembro de la Academia Estadounidense de Neurología, colíder del Centro Rush de la Enfermedad de Alzheimer en Chicago, dijo para CNN:

"Este estudio demuestra que hay resultados negativos 'cerebrales / cognitivos', además de los resultados cardiovasculares conocidos, que están relacionados con una dieta que tiene un alto contenido de grasas trans".

Alcohol

Como si ya no hubiesen suficientes consecuencias del consumo excesivo de alcohol, ahora hay evidencia científica de que influye en el desarrollo de Alzheimer. Una razón más para evitar el alcohol.

Un estudio publicado en el 'Journal of Neuroinflammation' así lo demostró.

El trabajo científico fue realizado por investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago (Estados Unidos), quienes lograron demostrar que algunos de los genes afectados por el consumo de alcohol afectan la eliminación de la proteína beta amiloide, la cual contribuye al daño neuronal y cognitivo, reseña Infosalus.

Los investigadores han explicado:

Nuestros sugieren que el alcohol impide la capacidad de la microglía para mantener el cerebro libre de beta amiloide y puede contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Nuestros sugieren que el alcohol impide la capacidad de la microglía para mantener el cerebro libre de beta amiloide y puede contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Alimentos azucarados

Varios estudios asocian el consumo excesivo de azúcar con mayor posibilidad de padecer enfermedades mentales y Alzheimer.

Por ejemplo, los cereales azucarados contribuyen a empeorar la flora intestinal, un factor que se ha vinculado con el Alzheimer, según la Dra. Christine Bishara, MD y fundadora de From Within Medical.

La especialista fue consultada por el sitio Eat This, Not That y explicó que "los cereales [azucarados], especialmente los que no son orgánicos, tienen glifosato, un pesticida común rociado en los cultivos de maíz (...) que ha demostrado provocar una alteración en el microbioma intestinal".

Entonces:

Debido a la disminución de la diversidad intestinal y el aumento de la inflamación, creemos que estos representan vínculos significativos con el desarrollo de la demencia de Alzheimer. Debido a la disminución de la diversidad intestinal y el aumento de la inflamación, creemos que estos representan vínculos significativos con el desarrollo de la demencia de Alzheimer.

----------------------

Más contenido de Urgente24

La meditación no es para todos: Probá estas 5 alternativas originales

Azúcar en sangre: Evite este popular alimento del desayuno

La fruta que ayuda a reducir colesterol y no te habían dicho

Intestino: 6 cosas cotidianas que agravan tu estreñimiento

Asocian esta vitamina con menor riesgo de diabetes: Cuál es