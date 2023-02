Alzheimer: Cuidado con este famoso alimento del desayuno

Sin embargo, los científicos creen que, en la mayoría de los casos, el Alzheimer es consecuencia de una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida que afectan el cerebro a lo largo del tiempo. Y la dieta poco saludable es uno de esos factores.

Alimento malo para el Alzheimer

Ahora bien, tomando en cuenta que la mala alimentación se ha vinculado con el Alzheimer, es importante saber que hay un alimento que podría aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad: los cereales azucarados.

El sitio especializado Eat This, Not That, le preguntó a varios expertos acerca de los alimentos que más se han relacionado con el Alzheimer e incluyeron a los cereales azucarados en la lista.

Y es que, según la Dra. Christine Bishara, MD y fundadora de From Within Medical, los cereales azucarados contribuyen a empeorar la flora intestinal, un factor que se ha vinculado con el Alzheimer.

cereales copos colores Ojo con los cereales azucarados y un terrible efecto en la salud.

Lo primero a tener en cuenta, es que se cree que una disonancia entre el estómago y el cerebro contribuye al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

"El hallazgo común... es la interrupción del eje intestino-cerebro a través de la transmisión de proteínas anormales a través del nervio vago que envía señales desde el intestino al cerebro", explica Bishara.

Y continúa: "Debido a la disminución de la diversidad intestinal y el aumento de la inflamación, creemos que estos representan vínculos significativos con el desarrollo de la demencia de Alzheimer".

Y un alimento que contribuye a este tipo de inflamación son los cereales azucarados.

"Los cereales [azucarados], especialmente los que no son orgánicos, tienen glifosato, un pesticida común rociado en los cultivos de maíz... que ha demostrado provocar una alteración en el microbioma intestinal", dice el Dr. Bishara.

Así que, asegúrese de mantenerse alejado de este tipo de cereales, si quiere cuidar su cerebro y prevenir el Alzheimer.

¿Cómo evitar el Alzheimer de forma natural?

Los expertos recomiendan lo siguiente para evitar el Alzheimer desde joven y de manera natural:

Siga una alimentación equilibrada

Evite fumar

Controle los factores de riesgo cardiovascular

Realice ejercicio físico frecuentemente

Procure mantenerse socialmente activo

Mantenga un peso saludable

Controle el estrés

Evite las lesiones de la cabeza

Trate la pérdida auditiva

Evite el consumo de Alcohol

Realice ejercicios mentales

