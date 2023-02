¿Por qué asociamos al chocolate con el amor? 3 datos curiosos

image.png

2) No es el malo de la película

Muchas personas consideran al chocolate como una golosina más, dentro de la lista de productos que deben eliminarse de cualquier dieta. Sin embargo, el investigador sostiene que alimento no es el malo de la película.

“En cuanto a sus efectos sobre las enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud inflamatorios, diría que, como mínimo, no parece haber ninguna asociación entre comer chocolate y tener diabetes u otros problemas de salud, siempre y cuando comas chocolate dentro de los límites normales de consumo”, aclaró.

Por eso, si una persona come solo productos azucarados y nada de frutas y verduras, no hace ejercicio y también fuma, entonces probablemente agregar un poco de chocolate encima no será de ayuda.

En contraste, si tiene una dieta y un estilo de vida saludable en general y tiene antojo de una golosina, “le recomiendo que busque chocolate”, aconsejó Lambert.

3) Salud cardiovascular

“Hemos encontrado beneficios para la salud que muestran disminuciones en la obesidad, la inflamación y otros factores de riesgo de posibles problemas cardíacos”, aseveró el investigador.

Otros estudios previos encontraron otros efectos positivos, como una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y presión arterial alta.

Ahora bien, ¿qué chocolate consumir y regalar para asegurarse de obtener todos estos beneficios?

En este punto, Lambert advierte que es como todo cuando se trata de la dieta y la salud. Es decir, depende de la situación puntual de cada persona: “Si no te gustan los repollitos de Bruselas, entonces lo que te diga sobre lo buenas que son para ti no te va a importar. Entonces, deberíamos centrarnos en lo que te gusta y que también es saludable”.

En este sentido, recomendó a quienes les gusta el chocolate amargo, que coman chocolate amargo. Si no gusta esta versión, “entonces no creo que haya suficiente evidencia para decir que eso es lo que debes comer. Si te gusta la barra de chocolate con leche de Hershey, entonces cómela".

Realmente se trata de adoptar el chocolate como ese alimento indulgente que reemplaza algo más que tal vez no tenga esos beneficios adicionales para la salud, y sin exagerar

