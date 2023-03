Víctor Hugo Morales tras C5N: "No soy kirchnerista" (¿?)

image.png

Por qué Víctor Hugo Morales no está en C5N

Respecto a su salida sorpresiva de C5N, el ahora exmilitante K dijo que "es un motivo de mucha tristeza. Fue una sorpresa porque, además, tenía pensado el año de otra manera, en base a lo que había hecho el año anterior, pero son análisis televisivos que hacen". A su vez, filtró que le dijeron que había caducado lo suyo:

Sobre todo, hay cambios en el canal, en la conducción, etcétera. Amigo míos quedaron al frente. Creyeron que lo mío había caducado o que había que minimizarlo un poco y yo no estuve de acuerdo, simplemente eso. En el mundo de la televisión siempre hay otros intereses que pueden jugar y a mí no me consta, así que no voy a dejar la puerta de eso. Por consiguiente, me adapto y espero nuevas propuestas Sobre todo, hay cambios en el canal, en la conducción, etcétera. Amigo míos quedaron al frente. Creyeron que lo mío había caducado o que había que minimizarlo un poco y yo no estuve de acuerdo, simplemente eso. En el mundo de la televisión siempre hay otros intereses que pueden jugar y a mí no me consta, así que no voy a dejar la puerta de eso. Por consiguiente, me adapto y espero nuevas propuestas

"Pero sí me dio tristeza porque uno va generando hábitos que no son el momento de salir al aire sino el de pensar. Eran muchas horas previas a salir al aire en las cuales estás dedicado a qué vas a hacer o soñarlo. Creo que muchas mejor que hacer un programa es imaginarlo. Nunca nos va a salir después como lo imaginamos. Así que, eso era muy parte de mi vida y eso no está más. Naturalmente, hay cierta nostalgia", agregó.

Consultado por el periodista Gabriel Sued sobre su recorrido K desde 2008 hasta la actualidad y las críticas, agregó:

"Yo estoy muy feliz con lo que ha ocurrido. En lo personal, no me quebró la situación. Materialmente, no estar en la Derecha implica alejarte de los bienes materiales: de los mejores contratos, de los mejores sueldos, de las mejores posibilidades. No hablo de las transmisoras sino de los anunciantes. Siempre tuvo una gran penetración en mi vida económica. Todos los anuncios son de empresas de derecha y todos se fueron yendo en el primer año de la gran discusión, que fue en el 2009 y 2010 sobre todo.

Eso sí fue una derrota económica aplastante (pero) tuve la fortuna de ir recalando en distintos lugares. Por eso, soy agradecido y no suelo armar mucho lío cuando me quedo sin algo".

