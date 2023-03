Oscar 2023: Progre, sin rating y la teta de una periodista

Oscar 2023.jpg

Por primera vez, Disney+ transmitió el espectáculo de los Oscar en vivo en partes de Europa. La academia también ha buscado nuevos socios de marketing como Letterboxd, un sitio de redes sociales para fanáticos del cine (8.4 millones de miembros, la mayoría de ellos de 18 a 34 años), en una triste pero cierta admisión de que debe convencer a las personas de que les debe importar.sobre los Oscar. “Antes no teníamos que hacerlo”, dijo Janet Yang, presidenta de la academia, en una entrevista en las oficinas de la organización en Beverly Hills. “Podríamos dormirnos en los laureles y dejar que se lleve solo”.

Uno podría responder con exasperación: ¿Recién ahora te das cuenta de eso? Quizás el momento de hacer todo lo posible para mantener vibrantes los Oscar fue hace cinco años, cuando la transmisión, por primera vez, atrajo a menos de 30 millones de personas, un 20 por ciento menos que el año anterior.

El progresismo forzado de los Oscar hace que lo inclusivo sea tedioso

La entrega de los premios Oscar ha sido uno de los eventos más importantes del mundo del espectáculo y así también, uno de los más polémicos. A lo largo de los años, se ha cuestionado a la academia de ser racista, apartando a gremios no blancos fuera de la competencia. A pesar de que en las últimas ediciones de la entrega se ha considerado de manera más incluyente.

Críticos consideran que esta tendencia no tiene objetividad en relación a la calidad de las películas, y solo busca ser complaciente con aquellos grupos que exigen visibilidad.

Oscars 2023: Cuáles son todas las preseleccionadas

Como siempre sucede, las nominaciones y posibles ganadores causan muchos conflictos entre el público que considera que la Academia a veces premia por una cuestión de quedar bien con la gente o con las tendencias sociales del momento. Por otro lado, también hubo comentarios por la falta de diversidad en ciertas áreas y aunque un sector asegura que no es una cuestión racista, otros creen que cuando llega el momento de decidir, los votantes siempre dan prioridad a los artistas blancos, y este año esto significó sacar de la carrera a Viola Davis por La mujer rey y a Danielle Deadwyler por Till: Justicia Para Mi Hijo, para dar espacio a Andrea Riseborough por To Leslie.

Para ser una ceremonia que considera las grandes películas del mundo, los premios resultan bastante limitados y predecibles, por lo que algunos prefieren acercarse a otras ceremonias que les parecen más justas. El asunto es que el Oscar tiene un legado casi imposible de romper, y sin importar los errores, las cachetadas de Will Smith o las quejas porque un intérprete blanco gana sobre uno de color que claramente era el favorito y lo hizo mejor, la Academia mantiene su estatus y su prioridad fue ganar televidentes para mejorar sus ratings y su posición dentro de la pantalla chica.

Viola Davis pierde en los Oscar 2023.jpg

Entertainment Weekly publicó una artículo donde algunos votantes anónimos (un actor, un publicista, un director y un diseñador de vestuario) nombraron a sus favoritos; sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la actitud de algunos de ellos ante las quejas del público y el hecho de que confirmaron que nunca ven todas las nominadas y votan a ciegas para llevar la contraria a las tendencias o para apoyar alguna postura en específico.

Por ejemplo, el actor comentó: “Creo que la Academia está haciendo un esfuerzo para complacer a todos, y es un reflejo del estado del mundo, pero siento que están siendo rehenes, algo injustamente, por los progres” (…) “Cuando se meten en problemas por no darle un premio a Viola Davis, es como: “no, cariño, no te lo merecías”. Votamos, y votamos por los cinco que pensamos que eran los mejores. No es justo que de repente armes un escándalo y digas que “están” ignorando a los negros. Realmente no es así, están haciendo un esfuerzo. Tal vez hubo un tiempo hace 10 años cuando sí lo hacían, pero de todas las cosas de alto perfil, han estado al frente de querer ser inclusivos. Viola Davis y la directora necesitan sentarse, callarse y relajarse. No obtuviste una nominación, muchas películas no obtienen nominaciones. Viola, tienes uno o dos premios Oscar, estás bien”.

La joyita final: Tetas en primer plano

Por si fuera poco, en plena alfombra champagne, una periodista rubia vestía un vestido negro sin espalda y sin corpiño, estaba de espaldas a la cámara de 7News en un ángulo de casi 90 grados. Desafortunadamente, esto significó que reveló un poco más de su busto de lo que esperaba cuando otra periodista informó en vivo a la sala de redacción de Sunrise.

Embed

Pero esto es Hollywood y las tetas ya no sorprenden, en la Met Gala hemos tenido desfilando a la modelo Kendall Jenner en vestidos transparentes con los pechos al aire, mismo caso con Rihanna y Lady Gaga. Sin embargo, un pequeño descuido en vivo de una periodista es más polémico que cualquier vestuario hecho a propósito.

image.png

