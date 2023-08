Clarín presiona a Massa y se aferra a Patricia Bullrich

"Yo creo que debe dedicarse a la campaña pero hay que evaluarlo entre todos y tomar la decisión que más le convenga al conjunto. No se trata de Sergio, que se hizo cargo en un momento muy complicado. Hoy creo que hay que priorizar lo colectivo y tomar dimensión de lo que se juega en octubre", fue la cita de un dirigente con responsabilidades en la campaña que Ortelli sumó a su artículo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FObservador1079%2Fstatus%2F1691803376248299842&partner=&hide_thread=false "Es dificil imaginarse a Milei de presidente. Es alguien que está fuera de eje".

Ricardo Roa, editor general de Diario Clarín, en #viviana1079 pic.twitter.com/Ftj3viOJ1u — El Observador 107.9 (@Observador1079) August 16, 2023

En el caso del editor, este se expidió en el ciclo conducido por Viviana Canosa en Radio El Observador y, si bien la polarización que promueve Clarín no es con Milei sino con Massa, esto no le impidió a Roa apuntar contra el líder de La Libertad Avanza.

Es difícil imaginarse a Milei de Presidente. Porque no estamos hablando de un candidato, de un dirigente, de un legislador, (sino) alguien que está fuera de eje. Una cosa es que se pueda coincidir o no con lo que dice, pero él esta fuera de eje. Me parece que no es un acting

"El perfil del voto a Milei es un perfil de castigo a la política y, en menor medida, ideológico. Tiene además un cruzamiento de sectores y edades, pero está basado en los jóvenes que lo ven, a diferencia de otros votantes, como una esperanza", analizó Roa y luego aclaró, dejando en evidencia a quién se aferra el diario: "Hay votantes que pueden pensar que Patricia da más seguridad para hacer cambios".

"La debilidad de Milei sigue siendo la misma que antes de las PASO, que así como suma y tiene una legión que parecen inmunes a cualquier revelación de su vida, tiene otros votantes que puede perder en el proceso en el que si Patricia Bullrich logra instalar esta idea de que el cambio lo representa Cambiemos, tiene una chance", sostuvo el editor.

En todo caso, esta afrenta de Roa contra Milei respondería a los dichos del ganador de las PASO, quien en más de una ocasión hizo referencia a que, en caso de resultar electo, recortaría la publicidad oficial que tanto beneficia al grupo propiedad de Héctor Magnetto.

