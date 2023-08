Clarín estalló: Revés judicial arruinó su negocio de boletas

El curro pasa por el acuerdo entre el dueño del partido político y el de la imprenta. La ley establece que cada lista reciba hasta tres padrones electorales. La tarifa es $2,96 por cada elector que tiene el país. Así se llega a los $ 100 millones El curro pasa por el acuerdo entre el dueño del partido político y el de la imprenta. La ley establece que cada lista reciba hasta tres padrones electorales. La tarifa es $2,96 por cada elector que tiene el país. Así se llega a los $ 100 millones

image.png El juez nacional electoral Alejo Ramos Padilla.

En este punto, el periodista de Clarín indicó que, tras las elecciones, los partidos deberían presentar las facturas de las imprentas por la confección de la boleta, pero que en prácticamente todos los casos los montos que figura son inventados y el capital otorgado es repartido.

Para estos comicios, la truchada subió un escalón gracias a la decisión del juez nacional electoral cercano al kirchnerismo, Alejo Ramos Padilla Para estos comicios, la truchada subió un escalón gracias a la decisión del juez nacional electoral cercano al kirchnerismo, Alejo Ramos Padilla

Respecto a la disposición de Ramos Padilla, Roa citó a una de sus fuentes: "'Esta decisión no es inocua: generará una fiesta de facturas dibujadas, porque con el tamaño anterior sólo dos o tres imprentas grandes podían confeccionarlas. Mal o bien, era más fácil controlar el sistema. Ahora, en cambio, lo podrán hacer muchísimas más imprentas, lo que amplia el negocio', advierten".

Y agregó: "Fue tal el impacto que generó el fallo de Ramos Padilla en el mercado de las empresas de impresiones gráficas, que hasta el dueño de un conglomerado de medios con diario, revistas, portal de internet y canal de cable llamó a uno de los candidatos a presidente para ofrecerle imprimir las boletas 'un 5 % más barato que las demás'".

Lo cierto es que, pese a que la acusación del diario Clarín no pierde valor, la realidad es que se escandaliza no tanto por la corrupción que denuncia sino porque su propio negocio se vio perjudicado. Por supuesto que el dato de la imprenta que pertenece el conglomerado de medios no fue incluido en la nota de Roa.

