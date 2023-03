Abel Pintos anunció que se retirará de la música: El motivo

https://twitter.com/AbelPintos/status/1634767160571486214 Le doy gracias a Dios por mi mujer, compañera hermosa de mi vida y mis hijos. Grracias a la vida por mis amigos y familia. Gracias a ustedes por el apoyo incondicional y de cada día. Soy un hombre que trabaja mucho, que además, tiene mucha suerte de tenerlos ♥. — ABEL (@AbelPintos) March 12, 2023

El cantante aseguró que se despide de los escenarios, aunque momentáneamente. Su último show fue en la Fiesta Nacional del Cordero en Puerto Madryn.

Abel aseguró: "Después de marzo, me voy a tomar unos meses hasta que vuelva a escena. Necesito parar un poco para poder procesar todo aquello que me pasa".

Si bien se especuló por un posible agotamiento por parte del cantante, que no paró de componer temas, realizar shows y giras musicales durante años, también se casó en 2021 y se convirtió en padre de Agustín formando una familia con Mora Calabrese y su hija, Guillermina, el aseguró: "Ya lo hice en mi álbum más reciente, pero ahora tengo mucho más que contar", agregó el cantante de 38 años, dejando la esperanza de que será temporal y seguirá enfocándose en su música.

Según comunicó podría ser hasta septiembre / octubre de 2023.

Además, Abel es un apasionado por la lectura: "Leo con otros tiempos que cuando se trata de un libro de 300 o 400 páginas. Estoy verdaderamente copado, creo que voy a dedicar el resto del año solo a este tipo de lecturas", había asegurado en una entrevista.

La increíble historia de amor de Abel Pintos

En una entrevista con Jey Mammon en La Peña de Morfi (Telefe), el cantante reveló que cuando conoció a quien considera hoy el amor de su vida, Mora Calabrese, estaba casada.

“Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”, comenzó relatando.

Pero ella estaba casada. “Yo dije: ‘Bueno, listo, ya está’. Varios años después, la vida los volvió a cruzar y ella ya estaba divorciada. "Volvimos a hablar, aunque tuvimos un montón de idas y vueltas ”, reconoció.

Esperó 6 años hasta que pudieron iniciar una relación. “La forma más certera de explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó. Fue hasta el día en que dijimos: ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’.

Más contenido en Urgente24:

Yanina Latorre contra CFK y Nancy Pazos salió al cruce

GH: La Cámpora festeja y Telefe afianza candidato peronista

Argentina dolarizada: 9 aerolíneas planean llegar al país

Finde largo: Cómo combinar Previaje y cuotas sin interés

Desdoblamiento cambiario: Tras sequía, ola de rumores