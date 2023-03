GH: La Cámpora festeja y Telefe afianza candidato peronista

“Estuvo en África, estuvo en Nepal. Es una de las personas que más admiro. Cuando vos le preguntás sobre esos viajes nunca te cuenta, porque no le interesa. Es una persona que no lo hace por nada, no busca nada a cambio. Eso es algo que valoro muchísimo de él".

Lo cierto es que al igual que otros participantes, como Romina y Alfa, se destapó la olla que vincula nuevamente a la política con el reality show.

Todo comenzó con el ingreso del padre de Marcos a la casa más famosa del país. Allí explotó la polémica y una denuncia contra José Ginocchio por destinar fondos del municipio salteño para publicitar su gestión en las tandas de Gran Hermano.

José Ginocchio es Subsecretario de Limpieza Urbana en la Municipalidad de Salta. Ángel de Brito compartió detalles de la causa que involucra al padre del participante.

“La concejal de Participación Republicana, Agustina Álvarez, quien expuso que el municipio habría destinado miles de pesos para una propaganda en los cortes del reality Gran Hermano 2022”, expresó De Brito.

Horas antes del reencuentro de Marcos con su padre, la intendenta de Salta, Bettina Romero, posteó en sus redes una imagen junto a José Ginocchio contando que están trabajando "en una ciudad más verde y de mayor conciencia ambiental".

“El segundo de aire en los cortes tiene un precio de unos 792 mil pesos, aproximadamente", aseguró De Brito. Diferentes medios locales reprodujeron dicha información, asegurando que el dinero de la Municipalidad estaba destinado a la publicidad en el programa.

Por su parte, el padre de Marcos se limitó a decir: “ Es una locura, totalmente innecesario. Muchas veces se utilizan estrategias mediáticas que tergiversan la realidad". Además, aclaró: " No soy político".

Lo cierto es que el apoyo de la intendenta y la polémica que se destapó con el trabajo de su padre en la Municipalidad de Salta, vuelven a politizar el ciclo de Telefe.

Además, días atrás cuando la producción pidió a los ex participantes enviar un mensaje a los finalistas, Agustín Guardis, dedicó a Marcos, de quien se hizo amigo dentro de la casa, una frase citando a Perón. "Un mensaje para mi amigo Marcos, que lo amo, decirle que le deseo lo mejor, que sea el campeón de este GH. Estoy haciendo todo el aguante desde acá afuera... Porque para el amigo, todo; para el enemigo, ni Justicia".

Gran Hermano: Cuándo es la gran final

Santiago del Moro anunció en vivo la fecha de la gran final. Esta será el próximo lunes 27 de marzo a las 22.30 horas.

Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares serán los tres competidores que se enfrentarán al voto positivo por parte del público.

