¿De Gran Hermano a intendenta? "Si la llama CFK, vuelve"

Por supuesto que Rial no iba a dejar pasar con tanta facilidad tamaña declaración, por lo que insistió nuevamente y le preguntó a Festa si existía tal relación con la Vicepresidenta. "Si vos tenés presente el rating de este programa, cómo se ha compartido Romina adentro del programa y aparte sí que tenemos relación. Por lo menos, hemos tenido comunicación. Todo es posible", respondió el ex intendente.

image.png Festa junto a Uhrig.

"Nosotros decidimos alejarnos del mundo de la política por todo lo que nos pasó. Y yéndonos del mundo de la política nos siguen castigando con muchas injusticias, que no podemos devolverlas porque no tenemos este micrófono todos los días, y bueno, metámonos de vuelta. Si vos me preguntás a mí en lo personal, yo Walter Festa, me retiré de la política", aclaró de nuevo.

Ahora, si te llama Cristina, ¿qué le decís? ¿Que no? Ahora, si te llama Cristina, ¿qué le decís? ¿Que no?

"Gran Hermano puede ser un lindo trampolín para Romina", deslizó el conducto, a lo que Festa comentó: "Obviamente que ya lo es para lo que sea. Ya sea para la política o para lo que se dedique, es un trampolín muy importante para lo que ella quiera hacer en su vida (...) Ahora, qué sé yo qué puede pasar mañana, pasado cuando ella salga".

Si bien luego se enfocó en otros temas, resulta evidente que el ex intendente es consciente de que el interés del Frente de Todos por recuperar a Uhrig para conformar una lista es real.

-----------

Más contenido en Urgente24:

El sindicato de la TV también presiona a Marcelo Tinelli

KO de Ceferino Reato a Jorge Rial: "Si hubieras leído..."

Halcones desesperados: Otro mes sin default ni waiver con FMI

AFIP caza 5.000 monotributistas "de lujo" y evasores

Movimiento Evita entregó heladeras y Tolosa Paz en la mira