Yanina Latorre contra CFK y Nancy Pazos salió al cruce

Por supuesto que Yanina Latorre no se quedó callada y retrucó: “ Resentida eterna, no me quejé del motivo del feriado”, explicó ella. Y la ninguneó: “Típica lacra, que tergiversa para que me insulten. ¿De qué vivís? ¿Quién te banca tu nivel de vida y tu sueldo? ”.

https://twitter.com/yanilatorre/status/1637596822708387840 Resentida eterna, no me queje del motivo del feriado.

TipiKa LAKRA KaKA que tergiversa para que me puteen.

De que vivis? Quien te banca el nivel de vida?

TU SUELDO? Jajajajajaja https://t.co/SJDTZ8qcpr — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 19, 2023

Un enfrentamiento más que se suma a la lista de peleas que protagonizan desde que comenzaron a trabajar juntas en Los Ángeles de la Mañana. Pazos, luego de terminar su contrato, aseguró que sufrió bulling o un caso de “mobbing” / acoso laboral.

Más contenido en Urgente24:

Finde largo: Cómo combinar Previaje y cuotas sin interés

GH: La Cámpora festeja y Telefe afianza candidato peronista

San Martín tierra de nadie, Moreira y Sergio Berni mudos

Cómo entrar a Cuevana y ver películas o series para Smart TV

Nueva low cost llegaría a la Argentina con vuelos al Caribe