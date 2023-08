Alerta por saqueos: Sergio Berni confirmó 56 detenidos

El funcionario bonaerense dijo que hay 36 detenidos, "fueron a robar autos prácticamente nuevos. Esto no es un robo común, está calificado como robo en poblado y banda y tiene una pena de 15 años".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fladerechadiario%2Fstatus%2F1694143346304856183&partner=&hide_thread=false | #AHORA Reportan saqueos en un supermercado Super Peko Express, en Av. Olivos y Hooke, Grand Bourg, Provincia de Buenos Aires.pic.twitter.com/Vo93mzyTeW — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 23, 2023

Con Fiscales Federales

Mañana, por el miércoles, remarcó "habrá una reunión con los fiscales federales y autoridades de la provincia para actuar coordinadamente para que este delito sea calificado con la mayor gravedad que son los 15 años porque es incitación al robo, e inclusive usan menores para que roben cigarrillos y bebidas alcohólicas. Vamos a ser muy fuertes con la ley y que al menos estas 40 personas que han sido detenidas no tengan ninguna duda que van a tener para un buen rato".

"Estamos empezando a judicializar y a partir de allí la justicia investigará de dónde surgieron estos bombardeos mediáticos incitando al robo. Yo tengo bastante experiencia en estas situaciones y la sociedad se mantuvo al margen. Los que incitaron al robo fueron personas puntuales. Detalló Berni.

"La policía contuvo en todos los lugares, actuó de manera rápida. Tenemos cuatro helicópteros volando permanentemente, grupos de apoyo, distintas herramientas, un helicóptero filmando a las personas, poniendo toda la tecnología al servicio del cuidado de los intereses de los bonaerenses". resaltó el ministro de Seguridad bonaerense.

Lo cierto es que comerciantes de distintas localidades del Conurbano exteriorizaron su temor por posibles robos y saqueos cerraron las puertas de sus comercios, aunque en dos supermercados Día de las localidades bonaerenses de José C. Paz y Don Torcuato se produjeron actos vandálicos cometidos por unas 80 personas. informa la agencia Noticias Argentinas.

Vecinos de José C. Paz dijeron que hubo saqueos en supermercados de José C. Paz y Tigre (Don Torcuato), al tiempo que intentaron robar un local de electrodomésticos en Pilar, donde hubo cuatro apresados.

Por su parte el intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmó que hubo "un saqueo por el que se pudo actuar rápidamente y se detuvo a una persona".

"Estos vecinos que saquearon un supermercado Día son en su mayoría jóvenes. Queremos llevarle tranquilidad a la población, porque estamos muy atentos a lo que pueda pasar en cada lugar de Tigre", precisó Zamora.

La jueza de turno de San Martín Gabriela Persichini, confirmó el martes que se inició una investigación por saqueos cometidos en un supermercado Día de la localidad bonaerense de José C. Paz.

"Derribaron las puertas e ingresaron al lugar, que estaba cerrado por el rumor de saqueos. Hay muchos destrozos, llegó la Policía y les tiraban con piedras y botellas. Tuvieron que pedir refuerzos y bajaron cinco patrulleros más", sostuvo la magistrada en declaraciones al canal LN+.

Asimismo, remarcó que "hay cuatro detenidos, pero también muchos prófugos, por lo que hay una investigación profunda para identificarlos y ver cómo se iniciaron estos saqueos".

"Me sorprende que nieguen el hecho, porque en el lugar está hasta el ministro Sergio Berni y el jefe de Policía (Daniel García) en José C. Paz. Por ahí no tuvo la información suficiente el intendente", añadió Persichini.

En los partidos bonaerenses de Moreno y Morón circularon versiones de posibles saqueos y por prevención arribaron rápidamente los uniformados.

La municipalidad de Moreno informó

moreno.jpg

Por su parte el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk posteo por X un comunicado aclaratorio sobre que ocurría en su comuna.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBobmacoy%2Fstatus%2F1694153767539605976&partner=&hide_thread=false Comunicado de Ariel Sujarchuk intendente de Escobar... pic.twitter.com/FPDfcqIU7z — Doctor House (@Bobmacoy) August 23, 2023

Después del comunicado el jefe comunal decía por TN

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1694170360231432303&partner=&hide_thread=false Escobar/ Maquinista Savio 22/08/2023. Aproximación a una jornada muy densa. pic.twitter.com/qSBSd9qvn9 — Urgente24.com (@U24noticias) August 23, 2023

Las afirmaciones de a vocera, Gabriela Cerruti, implicando a La Libertad Avanza en los saqueos, dio motivo para una respuesta del espacio libertario vía Twitter.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnsotelolar%2Fstatus%2F1694153240298807736&partner=&hide_thread=false Junto a @fraoneto llevaremos a mediación a Gabriela Cerruti por los dichos contra nuestro espacio político @LLibertadAvanza

Mentir no es gratis. No lo permitiremos! — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) August 23, 2023

Quilmes toma medidas

El municipio informó en la noche del martes (22/08) que tomó medidas ante falsas noticias de saqueos "que pretenden alterar la paz social"

El comunicado oficial avanza sobe los sucedido y que acciones implementará:

El Municipio de Quilmes informa que ante la difusión de mensajes y falsas noticias en redes sociales que pretenden alterar la paz social sobre supuestos saqueos en distintos centros comerciales, en Quilmes no se han producido episodios de está índole.

Sin embargo, frente a la masividad de los mismos que tienen como único objetivo alterar la paz social y generar paranoia entre las y los vecinos menos atentos a la veracidad o no de los mensajes difundidos, desde la Comuna se dispuso tomar medidas al respecto.

En este marco, la Municipalidad de Quilmes, a través de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano y en conjunto con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, puso a disposición todas sus herramientas de prevención para trabajar en consecuencia y anticiparse a estos rumores que buscan generar desorden y caos.

En caso de detectar a los autores o quienes fomentan este tipo de informaciones, desde el Municipio se tomarán medidas en consecuencia de manera inmediata. A quienes tengan datos para aportar sobre su localidad o barrio, pueden realizar la denuncia al 147.

quilmes 2.jpg

En Bariloche tomaron por asalto un camión del supermercado La Anónima.

Mar del Plata

El intendente Montenegro se expresó por Twitter

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgmontenegro_ok%2Fstatus%2F1694116573873573931&partner=&hide_thread=false No vamos a permitir que un grupo de delincuentes siembre terror en nuestra ciudad.



En estos últimos días recibí mensajes de vecinos muy preocupados porque un grupo de delincuentes aprovechaban la situación compleja que atraviesa el país para organizar saqueos. Por eso realicé… pic.twitter.com/8BPQF9oz7L — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 22, 2023

