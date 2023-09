Este miércoles 6 de septiembre se sumó el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi:

La realidad es que Cristina está muy comprometida con el proceso electoral, con un bajo perfil, y definirá ella con Sergio cuando consideren necesaria su participación La realidad es que Cristina está muy comprometida con el proceso electoral, con un bajo perfil, y definirá ella con Sergio cuando consideren necesaria su participación

Al aire de FM Splendid, Rossi ironizó: "Pasa lo que expresa el dicho 'bogas porque bogas y bogas porque no bogas'. Cuando aparece, monopoliza la campaña y opaca a los candidatos y cuando no aparece porque no aparece...".

"Sabemos que la situación es compleja, una mezcla de herencia y de un hecho externo, la sequía, que hizo que nos faltaran 21 mil millones de dólares, el 25% de los ingresos del país. Cuando hay pocos dólares, el dólar vale más caro cuando vale más caro hay más inflación y cuando hay más inflación los precios aumentan y el poder adquisitivo del salario no alcanza", reconoció.

Lo cierto es que desde el búnker Mitre intentan polarizar con Milei pero hay riesgo de que se escape en las Generales de octubre y en un eventual balotaje se vuelva inalcanzable frente a una hipotética ola liberal.

Ocurre que en el búnker massista aislaron al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y La Cámpora:

¿Es un mensaje hacia ellos? ¿Kicillof y Rossi confirman que La Cámpora fue aislada con el visto bueno de CFK? Hay quienes filtran que Kicillof y Grabois están armando un postkirchnerismo por orden de la vice.

