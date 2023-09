Juan Monteverde: El Milei de Rosario y candidato de Grabois

Lo que deja en evidencia esto es que, al haber ganado la interna, Monteverde intenta desvincularse de ambos sectores pero se apoya en esas herramientas y aportes que brinda el peronismo como la militancia y los votos.

El joven de 38 años que puede ser el intendente más joven de la ciudad

Monteverde empezó a tener protagonismo con las inundaciones del 2007 y en el 2013 fundó el movimiento "Ciudad Futura" que dos años después ganó tres bancas de concejales al superar 90.000 votos en esas elecciones.

Para estos comicios se integró, tal como él hace mención, "Rosario Sin Miedo", una alianza que agrupa al Frente Patria Grande, el Movimiento Evita y a sectores sindicales y sociales.

Para batallar contra Javkin, el concejal busca captar al voto moderado con propuestas que favorecen a los rosarinos, como por ejemplo, la construcción de un metro para unir los barrios y un estadio para eventos deportivos y culturales.

image.png Juan Monteverde: "Nosotros no representamos ni a la izquierda, ni a la derecha".

Contexto

En las PASO del 16 de julio, Javkin recopiló 96.793 votos y, de esta manera, le ganó a las otras 5 propuestas que tenía su especia. Por su parte, Monteverde consiguió 81.531 sufragios imponiéndose en la interna del frente "Juntos Avancemos".

En caso de que el militante de "Ciudad Futura" triunfe luego de haber superado al candidato del peronismo, podría sumar una victoria a ese partido en la ciudad que no gobierna desde hace 50 años. Un dato no menor es que se daría, paradójicamente, en un momento donde los resultados electorales nacionales no acompañan.

"Qué gran alegría nos dieron hoy Juan Monteverde y Caren Tepp y todos los compas de Rosario sin Miedo (Ciudad Futura, Patria Grande, Movimiento Evita y otras organizaciones hermanas) por el gran triunfo en las PASO municipales. Una generación que camina desde abajo, desde la periferia, con un programa de buen gobierno bajo el brazo y el bastón de mariscal en la mochila. Felicitaciones también a Sukerman y sus compañeros por su conducta ejemplar como rival interno", expresó Grabois en su cuenta de Twitter luego de que se conocieran los números oficiales de las primarias.

Según los datos, habría "empate técnico"

Si bien será una votación muy peleada, los encargados de las estadísticas adelantaron que será un escenario con final abierto o elección cerrada.

Para ser más claros con el tema, Roque Cantoia, titular de DoxaData, fue consultado a través del medio de comunicación "Suma Política" y manifestó que "En elecciones como la que se dará en Rosario, por ser entre dos, una especie de balotaje, no debería tomarse tan en cuenta la clásica medición que se conoce como 'intención de voto'".

"Tenemos un escenario muy competitivo, muy parejo y de final abierto. Casi un empate técnico. En la historia reciente, las últimas dos elecciones a intendente se han definido por un caudal de votos menor a los 15 mil, poco más de dos puntos porcentuales en el mejor de los casos. Creemos que eso se va a replicar el domingo 10", expresó.

Esta declaración hace referencia a Mónica Fein que se impuso ante Anita Martínez, y más recientemente, cuando el propio Javkin superó a Roberto Sukerman.

Sin embargo, cuando midieron hace una semana, descubrieron un punto a favor del candidato de Ciudad Futura, pero técnicamente debería denominarse "empate" debido al famoso margen de error que siempre hay que tener en cuenta.

A esto también se le suma de que aún se registra un 13% que no saben a quién elegir y el consultor rosarino agrega otro indicador que aclara las posibilidades de quienes pretenden cálculos exactos.

Se trata de un punto que favorece a Javkin al que denominan "voto potencial" que mide los pisos, techos y porcentajes de rechazo. En ese ítem, el actual intendente cuenta con un techo más alto. Por lo cual ambos partirián con las mismas esperanzas.

Domingo clave

El próximo 10 de septiembre las urnas hablarán y contestarán varias incógnitas que vienen dando vuelta: ¿Servirá la campaña de Javkin en "peronizar" a Monteverde? ¿A quiénes votarán los seguidores de Milei?

En base a eso, según Cantoia "El voto de Milei fue tan heterogéneo en Santa Fe y en el país que es difícil encontrar relaciones lineales y causales fuertes hacia el electorado rosarino y provincial. Es un líder muy personalista, se vota más a la persona que por una identificación con las ideas".

Además detalla que"Una parte importante de los indecisos que detectamos por la intendencia de Rosario son público que dice haber votado a Milei en las primarias nacionales. Logramos identificar que están presentes en las distintas fuerzas políticas locales y provinciales".

Tras sus dichos y dando su opinión cree que "Más allá de la intención de algunas figuras locales y provinciales de hacerse eco de la disputa nacional, está probado que el santafesino y el rosarino en general vota por motivaciones distintas a nivel local y no va a ser tan determinante como se podría haber pensado".

image.png Juan Monteverde se enfrentará el próximo domingo en las urnas cara a cara con Pablo Javkin.

