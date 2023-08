Pablo Javkin: "La gente dejó en claro lo que no quiere más"

Del lado de Juntos por el Cambio

Pese a que días atrás se mostraba del lado de Horacio Rodríguez Larreta, tras los pésimos resultados que lo dejaron en cuarto lugar, no le quedó otra que volcarse en Patricia Bullrich y trabajar junto a ella. Al igual que Maximiliano Pullaro, tal como lo informamos en Urgente 24. De más está decir que habló al respecto y comentó que "No estamos para el trazo fino, no hay margen cuando no se para la joda en la cárceles, cuando un tipo mandar a matar o a balear desde la cárcel. Cuando resolvamos esto, puede ser. Ahora estamos tan mal que no podemos discutir el trazo fino".

image.png Javkin junto a Rodríguez Larreta días atrás en el cierre de su campaña en Rosario.

Para el jefe de Gobierno rosarino, el voto del domingo pasado dejaron en claro lo que no quieren volver a pasar: "La gente dejó claro lo que no quiere más, la expectativa es que el país cambie".

"No confundamos ni nos creamos dueños de los votos, cada elección es diferente pero es entendible lo que sucedió. Hay cosas que no se aguantan más", opinó y finalizó con ese tema remarcando que "No castiguemos al electorado".

Previa al 10 de septiembre

Cómo último punto y ya palpitando lo que viene en menos de un mes, Javkin hizo mención sobre las próximas elecciones generales, cuando Rosario elija su nuevo intendente entre Juan Monteverde y él.

"En Rosario se votan dos modelos, uno que representa el gobierno, del kirchnerismo, en el que creo no debería estar Juan, pero es su decisión. Y el modelo de defender a Rosario, empujar un cambio en la Nación. Es un modelo burócrata o el de una ciudad que cuando la dejan, hace. Hay que confiar en cómo la gente decide", concluyó.

image.png Juan Monteverde y Pablo Javkin se medirán mano a mano en las elecciones del 10 de septiembre.

