Maximiliano Pullaro ya trabaja para Patricia Bullrich

image.png Maximiliano Pullaro: "Lo que hizo Milei claramente fue interpretar a una sociedad con muchas frustraciones y con muchos dolores".

Milei el elegido: ¿Voto bronca?

Pullaro examinó lo que dejó el domingo y ante lo planteado de si fue a raíz de un "voto castigo" o "voto bronca" fue crítico con lo que está pasando día a día en el país: "Las frustraciones que tiene la sociedad son por problemas que no se han resuelto; y si nosotros (desde la política tradicional) no entendemos o no logramos ver eso, nos estaríamos equivocando en el diagnóstico".