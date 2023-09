0km: Los modelos con precios congelados por 60 días

Es que por estos dos motivos, desde el inicio de septiembre no había lista de precios oficiales vigentes y en las concesionarias estaban operando con ajustes estimados. Algunas terminales enviaron a su red, el viernes pasado, las nuevas listas, creyendo que entraría en vigencia la suba de la base del impuesto al lujo, pero al no aparecer la resolución, tuvieron que dar marcha atrás.

tombolini.jpg El gobierno negocio con automotrices y lograron congelar el precio de 0km por 60 días para varios modelos.

En la práctica, el único segmento que tiene precios vigentes es el de la pickups, que no pagan Impuesto Interno. En este caso, los aumentos de las distintas marcas fueron de entre 12% y 15%.

En el caso de los modelos importados o los nacionales que pagan o estaban por pagar ese tributo, los vendedores se manejaron con subas de alrededor de 7%, para los casos de marcas que en agosto habían hecho dos incrementos en el mes, como consecuencia de la devaluación post PASO, o de alrededor de 15%, para las que mantuvieron los mismos valores durante todo el mes.

La actualización de la base imponible del Impuesto Interno tenía que regir desde comienzos de septiembre. Ese ajuste, en base al índice de precios mayoristas del sector, se aplica de forma trimestral y, en este caso, era de 24%. De esta manera, para el precio al público, lo empezarán a pagar los modelos de más de $10.500.000. Hasta el jueves lo pagaban los 0km de alrededor de $8.400.000.

Por eso, hay varios modelos "topeados" bajo ese precio para no pagar el impuesto interno. La suba de la base imponible es clave ya que permitirá ajustar los precios y acomodar los valor de los 0km que hoy están distorsionados para no tributar.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmatiastombolini%2Fstatus%2F1699167405656715679%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1699167408865321020%7Ctwgr%5E4316de19bf82b0bd138d7937b953c97b2f94d08a%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telam.com.ar%2Fnotas%2F202309%2F639304-autos-0-km-precio-industria-gobierno-nacional.html&partner=&hide_thread=false NUEVO ACUERDO DE PRECIOS CON AUTOMOTRICES



Por indicación del ministro @SergioMassa arribamos a un acuerdo con las empresas automotrices para que cada terminal seleccione un modelo 0 Km que mantendrá su precio fijo hasta el 31 de octubre. pic.twitter.com/er7zIxR5YV — Matias Tombolini (@matiastombolini) September 5, 2023

Los 0km con precios congelados

Aunque todavía no se conoce la letra chica del acuerdo, los modelos que las principales marcas pondrían al mercado serían en el caso de Ford, la tradicional Ford Ranger, mientras que en el caso de Volkswagen, la Amarok, su clásica 4x4. La Nissan Frontier es otra de las que pica en punta para mantener sus precios congelados, del mismo modo que Toyota congelaría el precio de la Hilux.

Por ahora las automotrices no confirmaron qué modelos formarán parte de Precios Justos con valores congelados por dos meses y aclaran que todavía resta definir la letra chica del acuerdo. No se trata de algo menor, porque tienen que afinar cómo será la logística y las condiciones de venta para los usuarios Por ahora las automotrices no confirmaron qué modelos formarán parte de Precios Justos con valores congelados por dos meses y aclaran que todavía resta definir la letra chica del acuerdo. No se trata de algo menor, porque tienen que afinar cómo será la logística y las condiciones de venta para los usuarios

Incluso podrían haber sorpresas en Toyota y Volkswagen, porque intentan que se haga con los brasileños Yaris y Polo Track respectivamente.

"Todavía hay mucha letra chica para estudiar. Los departamentos de legales de las marcas están trabajando contra reloj en temas como ese y otros que incluyen logística y condiciones de venta y asignación de unidades a los concesionarios”, explicaron desde una terminal automotriz.

