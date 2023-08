También quedó en la mira el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por el corte de boleta y haber embarrado la cancha de nuevo con la amenaza de que "si gana Milei, van haber muertos". En UP creen que eso no es contra los de afuera sino contra los de adentro.

En concreto, exigen que el presidente Alberto Fernández los eche a los dos "por traidores", pero dudan de ello teniendo en cuenta quién es el mandatario. No pueden creer que Massa haya sacado 1,2 millones de votos menos que los gobernadores, quienes fueron a las urnas hace algunos meses o semanas.

Dos gráficos de La Política Online que se viralizaron entre intendentes y gobernadores que apuntan directamente contra Wado de Pedro y los escracha a los jefes territoriales:

image.png

image.png

Intendentes en la mira de Sergio Massa

A los sospechosos cortes de boleta para ayudar al candidato libertario, se sumó la virtual cadena nacional que operó el Grupo Clarín con todos sus medios sobre la supuesta renuncia del ministro candidato.

No sólo llamó la atención la información inconsulta que supuestamente filtró el grupo de medios luego de que el dólar tocara los $805 en la City porteña sino también la importancia que se le daba al reclamo de intendentes: "'No nos llamó nadie todavía para reunirnos, pero igual está bien, hasta que no se estabilice (la economía) no se puede planificar nada'. Un intendente del Conurbano bonaerense, de los que en el comando de campaña de Unión por la Patria anotaron entre los que implementaron un agresivo reparto de boletas cortadas para sostener su distrito, describe ante Clarín el clima de incertidumbre que se vive en el oficialismo tras la contundente derrota en las PASO y en medio de la zozobra que provoca la tensión cambiaria".

La nota era del periodista Ignacio Ortelli, quien había titulado: "Agobiado por la economía, Sergio Massa demora el rediseño de la campaña en medio de pases de factura".

Luego de la entrevista en TN, tuvo que reconstruir toda la nota y corregir el título: "Pese a los pedidos de sectores K, Sergio Massa descartó renunciar al Ministerio de Economía para hacer campaña".

Desde UP lo anduvieron con vueltas: "Es raro porque los intendentes jugaron muchos en contra, o sea no movilizaron. Cuando un intendente dice que no lo llamaron es porque está pidiendo plata. ¿Cortaron boletas y ahora quieren plata? Massa ni en dope los va a llamar", replicaron desde el entorno político del ministro.

Ahora, los jefes comunales temen la paralización de obra pública en la recta final del año electoral y temen que se les haga sentir la ausencia de dinero ante nuevos presupuestos por el dólar y la inflación. ¿Cómo harán para ir a pedirle fondos a Nación? Algunos se comportaron sin saber quién es Massa.

Lo cierto es que más allá de los intendentes, el expresidente de Diputados no tiene más remedio que girar hacia la centro derecha para pescar votos de los 11 millones de ausentes, los votos radicales que dejó huérfanos Horacio Rodríguez Larreta e indecisos que ahora prestan atención las burradas que dice Javier Milei.

En el kirchnerismo intentaron presionarlo para que gire más hacia la Izquierda, sin comprender que los cartoneros sacaron sólo 2 puntos y que los votantes de Juan Grabois son núcleo duro K que no van a ir a otras expresiones electorales. Sin dudas, CFK demuestra mes a mes la pérdida de reflejos.

