Sergio Massa: Suma fija, menos impuestos, AFIP y FMI el 25A

Vamos a resignar impuestos, o sea recaudación del Estado, para compensar a las empresas y que no lo pague la gente. Ya hay empresas (que están retrotrayendo precios). Danone largó una lista el lunes y mañana va a largar otra. Además, me escribió su responsable y me dijo: voy a hacer el esfuerzo y acompañar porque me viene bien el acuerdo, pero controlen también a los supermercados y distribuidores