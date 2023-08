El informe que le llegó a CFK con una clave de cara al 22-O

El resumen indica que JxC perdió 4,1 millones de votos entre la general de 2019 y la PASO del domingo último, mientras el peronismo sintió la fuga de 6,5 millones. De ese conjunto que suma 10,6 millones de sufragios "muchos no fueron a votar", ya que la participación se redujo del 80% al 69,9%, merma que estima en unos 6 millones de votos.

En tanto que los 4,6 millones de electores restantes, dice el informe, migraron hacia Javier Milei: 3,3 millones que en 2019 votaron a JxC; y 1,5 millones que lo hicieron por el exFdT. Los 7 millones de votos que consiguió el candidato libertario, dice el informe, se completan "en gran medida de nuevos votantes".

¿Cuál sería el dato alentador para UP que surge del informe? Según indica el paper, de los 6,5 millones de votos que perdió el oficialismo desde 2019, el 23% se fugó hacia Milei, mientras que el 77% corresponde a electores que no fueron a votar en esta PASO. Mientras tanto, de los votantes que dejaron a JxC, el 80% se fue con Milei, mientras que sólo el 20% no concurrió a las urnas.

UxP puede buscar los votos en los hogares que no fueron a votar

JxC lo tiene más complicado. Casi todos se fueron a Milei

Milei buscará votos en JxC

"UxP puede buscar los votos en los hogares que no fueron a votar. JxC lo tiene más complicado. Casi todos se fueron a Milei. Milei buscará votos en JxC", tuiteó Serrano Mancilla.

Por otro lado, en un artículo que publicó en el día después de la derrota del oficialismo, el economista español sostuvo que UP tiene que ir a buscar los votos "en el barrio, convenciendo a todos aquellos desencantados que no fueron a votar (que son muchos)" y sugiere que "la vía es mejorar salarios y condiciones económicas cotidianas"."Y, por supuesto, empatizar con los que la pasan mal, construir épica y ser más frontal en la disputa de ideas. Sin subterfugios. Sin eufemismos. Sin miedos", completó.

