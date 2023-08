Por otra parte, remarcó que "hoy Massa es el Cavallo de 2001, no me convence que sea candidato y ministro, por el momento le está yendo mejor que al ministro de De la Rúa".

El asesor de Milei, además, sostuvo que ya mantuvieron contacto con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que definió como un "intercambio protocolar" en el que cada uno expuso su posición. "Ellos quieren que le contemos qué queremos hacer, en caso de que Milei salga elegido presidente. No el qué, sino el cómo, y ellos quieren contarnos qué vienen trabajando con Argentina y hacia dónde están apuntando", señaló.

Respecto al plan de dolarización, Epstein dijo que "es parte medular del plan de Javier. Lo vamos a hacer cuando tengamos los dólares. Estamos trabajando para ver si podemos conseguirlos, previo tenemos que dejar las cuentas en orden porque no vamos a conseguir un dólar si el país no funciona. Si gana Bullrich o Massa, tienen 5% de déficit fiscal anual, no tienen más plata, no tienen crédito, ¿qué van a hacer con el gasto público?", se preguntó.

Por otro lado, remarcó que el FMI esta más preocupado porque Argentina "no entre en crisis inmediata, un 2001 y provocar una hecatombe". "El FMI no está contento dándole dólares a la Argentina para que lo rifen a 350, ni para que contengan la devaluación natural del dólar", concluyó.

Emilio Ocampo se sumó a LLA

Esta mañana, se conoció que Emilio Ocampo, el padre del plan de dolarizar la economía, se suma al equipo económico de Javier Milei, luego de que el candidato presidencial liberal diera el batacazo el domingo pasado en las PASO.

Ocampo publicó un libro con Nicolás Cachanosky titulado 'Dolarización: una solución para la Argentina' (Editorial Claridad).

Fue el mismo economista quien dio la noticia en su cuenta de Twitter: “Me llamó Milei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo. VLLC!”, anunció el profesor de Historia Económica y Finanzas en la Universidad del CEMA y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Focampo_emilio%2Fstatus%2F1691782953104285750&partner=&hide_thread=false Me llamó @JMilei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización.



Le respondí afirmativamente.



Me sumo al equipo.



VLLC! — Emilio Ocampo (@ocampo_emilio) August 16, 2023

