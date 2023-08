Disparada, retroceso y rebote: El dólar blue subió $40

Live Blog Post

Siguen las compras en el BCRA

La autoridad monetaria logró hoy hacerse de US$ 107 millones en el MULC. De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana:

En la semana acumula US$ 453 millones y en agosto se aproxima a US$ 600 millones de compras netas