En el Consejo de la Magistratura entienden que Figueroa hizo lo correcto en términos burocráticos al iniciar sus trámites previsionales, pero que es CFK la que la obliga a atrincherarse. Por ello, ayer (10/08) se reunieron los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, la aislaron y emitieron un duro comunicado contra la presidente del Senado:

"Como es de público conocimiento, no se ha completa para un nuevo nombramiento. Atento a que de acuerdo a lo previsto en el art. 99 inc. 4º tercer párrafo de la CN y en Fallos: 340:257, caratulado 'Schiffrin Leopolgo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional' de la CSJN, la situación podría devenir en el cese de sus funciones", solicitaron a Horacio Rosatti, como presidente el Máximo Tribunal y del Consejo de la Magistratura, que la jubile.

El caso es insólito porque fue el propio kirchnerismo el que al finalizar el mandato de 2015 generó un escándalo nacional por la edad del ministro de la Corte, Carlos Fayt, y ponía como ejemplo a Eugenio Zaffaroni, quien cumplió 75 años y se fue a su casa. ¿Ahora pide que Figueroa siga hasta los 80 años? Lo mismo ocurre con la cantidad de miembros de la CSJN. Fue Néstor Kirchner quien la redujo a cinco ministros y CFK buscó tras 2019 que se amplíe a 9 y hasta 25 o 32 miembros y crear salas especiales, justificando que Brasil tiene 11. ¿¿¿???

La agrupación "Abogados en Acción" denunció a la camarista Ana María Figueroa, por no renunciar a su cargo y atrincherarse. Lo cierto es que la propia jueza Figueroa envió una carta en las últimas horas a Horacio Rosatti en la que solicita que se pida un reemplazo. "Me dirijo a usted y por su intermedio a los integrantes del Consejo de la Magistratura a cargo de la administración del Poder Judicial, a los efectos de hacerles saber que en el día de la fecha cumplo 75 años de edad, ejerciendo el cargo de Presidenta y Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal", inicia el texto enviado al despacho de Rosatti.

Resumen Acuerdo n 14.pdf

Exclusivo: El paper que circula entre magistrados por CFK y Figueroa

Se titula "SITUACIÓN MAGISTRADOS/DAS QUE ALCANZAN LOS 75 AÑOS DE EDAD" y allí se recuerdan fallos de 2017 y 2018 en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación abandonó lo decidido en el fallo “Fayt” en 1999 y el Ministerio de Justicia de la Nación, de Germán Garavano por ese entonces, determinó luego la necesidad de la aprobación de los pliegos en el Senado y la posterior promulgación por el Poder Ejecutivo Nacional.

"El último antecedente que se registra en la materia es el del camarista Víctor Liberman, donde Juzgado Contencioso Administrativo Federal, a través de una sentencia que quedó firme, expresamente señaló que los jueces al momento de cumplir 75 años deben contar con el cumplimiento de todos los pasos del acto complejo que implica el nombramiento de un magistrado, esto es: el acuerdo del Senado de la Nación y el posterior dictado del decreto que, a partir de tal acuerdo, provee la nueva designación por el término de 5 años conforme la Constitución Nacional", recuerdan en el documento que dan por hecho la jubilación de Figueroa.

SITUACIÓN MAGISTRADOS_DAS QUE ALCANZAN LOS 75 AÑOS DE EDAD.pdf

Más información en Urgente24

CABA y SAME desmienten a la Izquierda por Molares, ex FARC

Licitación Pre-PASO: Roll Over del 113% y 69% más allá de 2023

Descorchan los bancos: BCRA durísimo con Mercado Pago

Juicio por YPF y el guiño de Loretta Preska al oficialismo

A24 chocado, fake news de Clarín y C5N finge demencia