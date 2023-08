Dolarización e hiper: Choque entre asesores de Javier Milei

Milei es Milei. Yo soy yo. Yo soy un asesor y tengo 45 años de trayectoria. Evitaría hablar de 'ustedes'. Ahora, los colegios son 1.500.000 maestros. Una cosa es cerrar Canal 7 y ahí puedo tener influencia, opino que sí y son mil ñoquis. Pero otra cosa es echar 1.500.000 maestros. Se les fue la mano, es mucho Milei es Milei. Yo soy yo. Yo soy un asesor y tengo 45 años de trayectoria. Evitaría hablar de 'ustedes'. Ahora, los colegios son 1.500.000 maestros. Una cosa es cerrar Canal 7 y ahí puedo tener influencia, opino que sí y son mil ñoquis. Pero otra cosa es echar 1.500.000 maestros. Se les fue la mano, es mucho

Entonces, ya es otra cosa. Es como decir: cierro el Ejército. Pará, negro. Está bien que no estamos en guerra pero es demasiado. Puede haber un sistema de Defensa mucho más eficiente pero cerrarlo es mucho, es muy grande. Son 1.500.000 de maestros con los baradeles en el medio y demás. Es un despelote. Yo no lo tocaría".

Dolarización y BCRA

El exsecretario de Política Económica de Carlos Menem lo dejó bien en claro: "Se puede diferir, para eso estamos los asesores. Para dar opiniones distintas sino todos pensamos los mismo que el líder y eso no puede ser. Eso no quiere decir que yo esté peleado y que no voy a apoyar la propuesta de Ocampo, mientras no esté mal.

No está mal la propuesta de Ocampo, pero soluciona dos problemas a la vez: conseguir dólares que no tenemos pero que se consiguen con deuda y con eso rescatar los pesos. El Banco Central tiene US$100.000 millones en títulos de deuda externa. Esa es mi divergencia con Ocampo porque yo creo que el mercado considera que esos títulos de deuda externa no son deuda externa y no están activos. Cuando trates de venderlos, los títulos de deuda externa se van al suelo como están ahora.

Eso es parte del susto del mercado por la victoria de Milei. El plan de Ocampo es sacar los títulos del Banco Central y ponerlo en fideicomiso. Sí, soy consciente de la incertidumbre que genera en el mercado y el exterior, sobre todo, así como a mí me cayó como un meterito. Yo lo apoyaba a Milei por las ideas pero no esperaba que ganara por treinta y pico por ciento y que saliera primero desde las PASO", lanzó en LN+ con Eduardo Feinmann.

Al parecer, fue el jefe de la misión del FMI para Argentina, Luis Cubeddu, quien se contactó personalmente con Karina Milei para un meeting el viernes antes de que se vayan del país. Allí se acordó una reunión con Darío Epstein, Karina Milei y Carlos Rodríguez, sin Emilio Ocampo, que es quien lidera la propuesta dolarizadora.

El exfuncionario menemista confirmó: "Yo voy a sugerir lo mismo que hicimos en 1996 con el Fondo: pedimos la misión para tener el sello de garantía (ISO 9000) y no le vamos a pedir plata porque nuestro ajuste es mucho más fuerte, pero eso nos abre las puertas al mercado de capitales. Lo único que queremos es el stand by".

Hiperinflación

También se alejó de los pronósticos de hiperinflación que Milei realiza desde hace años: "La hiper sería si cancelaran los plazos fijos y los cambiaran por bienes, pero eso no estaría pasando. (En la economía) no hay precio por el dólar pero eso es otra cosa. Muchos operan en el mercado paralelo para importaciones de tecnología y demás pero el dólar ya paró. El dólar también tiene un tope, no se va al infinito .

La hiperinflación ocurre cuando vos la alimentás y la demanda de dinero no se va a ir a cero si los plazos fijos pertenece a grandes tenedores institucionales. Ellos no son idiotas de liquidar todas sus tenencias de miles de millones pesos detrás de un dólar demasiado alto.

Si esos plazos fijos pertenecen grandes empresas que no pueden girar divisas al exterior, lo van a mandar a ladrillos pero no a un dólar de un precio inaudito".

Más información en Urgente24

Sergio Massa obligado a volver a la centro-derecha y, ¿cortarle la cabeza a Wado?

El informe que le llegó a CFK con una clave de cara al 22-O

Clarín presiona a Massa y se aferra a Patricia Bullrich

Banco Nación otorga préstamos a sola firma: Cómo acceder

Esta fruta reduce colesterol malo y evita la placa peligrosa