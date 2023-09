Ganó Alfredo Cornejo (39,5%) a Omar De Marchi (29,6%) y votó 71%

Fue la participación más baja desde el retorno a la democracia, en 1983, en un comicio de similares características.

Fue la 5ta. vez que los mendocinos tuvieron que concurrir a las urnas en 2023 -y todavía le quedan 1 o 2 más-. Sucede que hubo

PASO municipales el 30/04,

PASO provinciales el 11/06,

PASO nacionales el 13/08,

municipales generales el 03/09, y

provinciales generales el 24/09.

En las PASO a gobernador votó el 65,89% del padrón electoral. Ahora, tal como es costumbre, aumentó la participación en el comicio 'por los porotos', a 71%.

Sin embargo, en las elecciones generales de 2019, que ganó Rodolfo Suarez con más del 50% de los votos, votó 79% del padrón, según el escrutorio definitivo.

El triunfo de Cambia Mendoza fue impulsado por intendentes del Gran Mendoza: Guaymallén, Godoy Cruz, Capital.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffrancokaspin%2Fstatus%2F1706132870819922081&partner=&hide_thread=false Maxi Pullaro - Santa Fe

Leandro Zdero - Chaco

Alfredo Cornejo - Mendoza

Claudio Poggi - San Luis

Gustavo Valdés - Corrientes

Nacho Torres - Chubut

Carlos Sadir - Jujuy

Marcelo Orrego - San Juan



Los 8 gobernadores de JxC pic.twitter.com/PkIvwxXwxF — Fran (@francokaspin) September 25, 2023

Alfredo Cornejo:

"Me llena de orgullo, pero esto me genera compromiso y mucho más del que ya tengo por el servicio público al que amo y al que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido por un equipo que sin duda alguna me sobrepasa a mi. Es un equipo de jóvenes y no tan jóvenes de distintas especialidades que quiere que Mendoza progrese. Vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza crezca, se desarrolle y mantenga este estándar de servicios públicos que con mucho esfuerzo tenemos en la provincia".

"Mendoza tiene una cultura de trabajo muy importante. Nos vamos a seguir esforzando por una Mendoza mejor. Agradecemos a todos los que nos han apoyado. Es un orgullo poder sumar a personas que provienen de afuera de la actividad política pero que se comprometen. Queremos representar al mendocino que quiere progresar y requiere de una buena administración".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvulgarcite%2Fstatus%2F1706107082787758480&partner=&hide_thread=false Elecciones en Mendoza:

La encuesta / el resultado pic.twitter.com/qAScQeptkm — Vulgarcite (@vulgarcite) September 25, 2023

Patricia Bullrich

Candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, celebró la victoria de Alfredo Cornejo en Mendoza:

“Es un camino que estamos recorriendo y muestra que hemos logado conformar una fuerza en base a una fuerte lucha en Argentina, que se dio en cada uno de los pasos, para ir contra aquellos que son irresponsables con la plata de la gente ”.

en base a una fuerte lucha en Argentina, que se dio en cada uno de los pasos, ”. “Hemos sido la fuerza más importante, la única que le ha hecho en todo el país fuerza contra el kirchnerismo” .

. “Vamos a llegar a lograr un triunfo contundente en las elecciones nacionales”. “La ciudadanía va a elegir por un cambio contundente, vamos a un país ordenado”.

