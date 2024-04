Burford pide que se le transfieran las acciones de YPF en manos del Estado

Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.

A comienzos de marzo se supo que comenzaron a llegar los pedidos de reconocimiento de la sentencia, el paso previo a las solicitudes de embargos de bienes del Estado. La Argentina apeló la medida, pero nunca presentó avales por los US$16.000 millones y eso desencadenó el pedido de embargo y la actual solicitud de traspaso de acciones.

En los últimos días de 2023, el presidente Javier Milei habló del caso. Aseguró que “hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos US$ 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”.

El mandatario dijo que va a proponer un nuevo impuesto para pagar la deuda con Burford. Lo bautizó: “tasa Kicillof”, por el gobernador bonaerense que era viceministro de Economía en 2012 y fue uno de los impulsores de la expropiación.

“Que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, dijo Milei con respecto a su propuesta, y habló del “error de un chico que, con su perspectiva ideológica, perjudicó a 46 millones de argentinos”. “Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados”, agregó.

