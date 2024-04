Guerra 'no oficial' Irán vs Israel: Drones derribados en Isfahán aumentan las tensiones

La fuente extranjera del incidente no ha sido confirmada. No hemos recibido ningún ataque externo y la discusión se inclina más hacia la infiltración que hacia el ataque (funcionario iraní en diálogo con Reuters) La fuente extranjera del incidente no ha sido confirmada. No hemos recibido ningún ataque externo y la discusión se inclina más hacia la infiltración que hacia el ataque (funcionario iraní en diálogo con Reuters)

image.png Vista de una zona militar cerca de la ciudad de Isfahán, Irán, tomada de un vídeo grabado in situ por la Agencia de Noticias de Asia Occidental, el viernes 19 de abril de 2024. WANA/VIA REUTERS

Irán restó importancia a los ataques de Israel

Fuentes de iraníes que dialogaron con Al Mayadeen, aseguraron que "no hay agresión externa contra Irán, y lo que está circulando son mentiras y una guerra confusa y engañosa".

"Los medios estadounidenses cómplices están librando una guerra engañosa en lugar y en nombre de la ocupación israelí", agregaron.

Un residente de la ciudad de Isfahan dijo a Le Monde que sintió fuertes temblores y al principio creyó “que se trataba de un terremoto”. La agencia de noticias Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria de Irán asegura que hubieron “tres explosiones escuchadas cerca de la base de combate del ejército en Isfahán”, que se activó la defensa aérea contra un posible dron y que otro objeto volador también activó estas defensas en Tabriz (noroeste), a pocos kilómetros de una refinería.

No sufrimos ningún daño y no se produjo ningún incidente (comandante del ejército iraní en Isfahán, Siavosh Mihandoust) No sufrimos ningún daño y no se produjo ningún incidente (comandante del ejército iraní en Isfahán, Siavosh Mihandoust)

"Parece que estamos en un momento en el que ambas partes están buscando salir del actual ciclo de escalada, con Israel llevando a cabo un ataque muy limitado para demostrar alguna respuesta a los ataques iraníes y Teherán rápidamente restando importancia al incidente para no verse obligado a responder. ”, dijo Julien Barnes-Dacey, director del programa de Oriente Medio y Norte de África del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "Por el momento, ninguna de las partes quiere una guerra directa", afirmó ante la AFP.

“Lo que hay que destacar es una casi simetría entre los dos ataques. Hay cierta moderación por ambas partes”, dijo Hasni Abidi, director del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo en Ginebra. "Las indicaciones objetivas nos muestran que para los iraníes este es un asunto cerrado, y que para los iraníes, más que para los israelíes, no hay interés en que esta tensión continúe", añadió.

Sin embargo, otro analistas políticos sugieren que Medio Oriente está en su punto de máxima ebullición, a un paso de arrastrar al mundo a una Tercera Guerra Mundial, no sólo por el actual conflicto en Gaza —y los enfrentamientos focalizados con la Hezbollah en el Líbano y el ISIS en Siria— sino también por la reciente escalada de tensiones entre el gobierno de Israel y el régimen de Irán, quien financia a las milicias yihadistas que atacan selectivamente las bases militares de USA y embarcaciones de la OTAN, tal como contó Urgente24.

Live Blog Post Aviones israelíes dispararon tres misiles contra un sitio de radar de defensa aérea iraní -cerca de una instalación nuclear- El canal estadounidense ABC News, informó que aviones israelíes dispararon tres misiles desde fuera de Irán y precisó que fue un "ataque muy limitado" durante este viernes por la mañana, citando la confirmación de parte de un alto funcionario estadounidense. El funcionario dijo a ABC News que Israel estaba apuntando a un sitio de radar de defensa aérea cerca de la ciudad de Isfahan, en el centro de Irán, que tiene como objetivo proteger la instalación nuclear de Natanz. Según el informe, las primeras evaluaciones muestran que "el ataque destruyó el sitio, pero la evaluación no se ha completado". "El ataque tenía como objetivo enviar una señal a Irán de que Israel tiene estas capacidades" y no apuntaba a una mayor escalada, según precisó el funcionario estadounidense. image.png El traslado de un misil hipersónico en la República Islámica de Irán

Live Blog Post Israel le confirma al Washington Post el ataque a Irán De momento, Israel no ha hecho comentarios al respecto. Pero un funcionario israelí le confirma al Washington Post el ataque aéreo contra Irán. Tres funcionarios iraníes dicen que el ataque alcanzó una base militar cerca de Isfahán en el oeste de Irán. El gobierno de Benjamin Netanyahu hace unos días ya había amenazado a Irán con ‘ajusticiarlo’ por el ataque con drones del fin de semana. La represalía israelita sucede pese al pedido expreso de la Comunidad Internacional y del presidente Joe Biden de poner “paños frios” para evitar una escalada de violencia que arrastre al mundo a una contienda nuclear. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán emite un comunicado en el que denuncia un “ataque israelí” esta mañana contra la provincia iraní de Isfahán y otras embestidas militares aéreas de Israel en la región. image.png El Ministerio de Exteriores de Omán confirmó el ataque israelí a Irán

Live Blog Post Ministro de Asuntos Exteriores de Irán: Los 'mini drones' no causaron daños ni victimas El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, dijo que los 'mini drones' que Israel informó haber lanzado contra Irán "no causaron ningún daño ni víctimas" en Isfahán, "a pesar de los esfuerzos de los medios proisraelíes por presentar una derrota como una victoria". image.png El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, en una conferencia de prensa en Beruit, Líbano, el año pasado. Crédito: JOSÉ EID - AFP

Live Blog Post El jefe de la ONU y el G7 dicen que "ya es hora de detener el peligroso ciclo" de represalias En una declaración oficial, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo que “ya es hora de detener el peligroso ciclo de represalias” en el Medio Oriente. "El Secretario General condena cualquier acto de represalia y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que trabaje en conjunto para evitar cualquier desarrollo futuro que pueda tener consecuencias devastadoras para toda la región y más allá", dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, que expuso el comunicado oficial. A su vez, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 instaron a “todas las partes” a “trabajar para evitar una mayor escalada” en Oriente Medio. “A la luz de los informes de huelgas del 19 de abril, instamos a todas las partes a trabajar para evitar una mayor escalada. El G7 seguirá trabajando con este fin”, dijeron en un comunicado.

