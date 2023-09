Sergio Massa: "Viene el tiempo de unidad nacional"

sergio massa4.jpg Sergio Massa en el GBA.

5. "Tenemos que invertir. Hay cosas que estamos alcanzando, pero hay cosas que faltan. La vecina me decía agua. Alguno me puede decir cloacas. Otro me puede decir el pavimento. El 22 de octubre se discute cuál es el rol del Estado. Si construimos un Estado que invierte, que vuelca los impuestos de la gente en este tipo de obras, o si construimos un Estado que lo que hace es juntar la plata de los impuestos solamente para pagar la deuda de los argentinos que tomaron otros gobiernos."

6. "Les pido que por un instante cierren los ojos y piensen en que acá a mitad del camino haya una cabina de peaje y que para circular de un lado al otro de Brown y de Perón hay una cabina de peaje. Porque el planteo que hacen cuando dicen que el Estado no tiene que invertir en estas obras, que lo tiene que hacer el sector privado o se lo tienen que arreglar los vecinos, es simplemente invitar a que donde sea negocio haya peaje y donde no haya, zanjón y calle de tierra."

7. "Nuestros hijos aparecen como invadidos en las redes por un mensaje que cae simpático. Es simpático decir que cada uno tiene que ser libre, por supuesto, pero no hay mayor libertad que tener derecho a poder ir gratis a la universidad y no pagando, como han planteado. No hay mayor derecho y mayor libertad que tener derecho a la atención en salud y no tener que pagar para ir a la salita, para ir al hospital o peor aún, como plantean algunos, vender los órganos."

8. "No hay mayor libertad que la de tener la oportunidad de que cada uno de nuestros hijos tenga su beca para estudiar o tenga derecho a acceder a su notebook o que cada familia se la arregle como pueda, porque esa es una tarea del mercado, como plantean algunos."

9. "Vamos a llamar a todos los argentinos y argentinas de bien, porque el tiempo que viene es de unidad nacional. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino."

