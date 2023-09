'Chocolate', la Casta y las conexiones transversales

Julio-Rigau.webp Julio Segundo Rigau.

El monumental presupuesto de la Legislatura ya no es usado para los propios legisladores sino que, desde hace tiempo, sirve para sostener estructuras políticas y el financiamiento de las mismas. No en vano, para un dirigente provincial con afán de acumular, siempre fue más apetecible ser incluido en una lista de diputados o senadores por la provincia que hacerlo en la nómina nacional. Pero, tal como casi todo en la vida pública argentina, se ha ido degradando hasta convertirse en algo pornográfico que se realiza a la luz del día. Sin pruritos. Pero que baja de la misma manera a las comunas. En esa lógica no se escapa nadie. Lo descubrieron a 'Chocolate', pero podría haber sido cualquier otro. De hecho, varias son las causas judiciales, algunas que duermen el sueño de los justos, por casos similares en el Conurbano bonaerense. Como bien se lo comparó, la sorpresa no es el hecho en sí mismo, sino visualizarlo tal como en su momento fue el video en la famosa Rosadita, en Puerto Madero, o los bolsos de José López.