Sergio Massa, en Neuquén: Petroleros contentos... y padres furiosos

mano Imagen de WhatsApp 2023-09-26 a las 19.44.09.jpg Sergio Massa, ayer en el yacimiento La Amarga Chica, en la cabecera del oleoducto Vaca Muerta Norte que construye YPF.

"Tomamos la decisión de reconocer el 25% de lo que exporten y traigan a la Argentina para invertir a valor de dólar CCL para que aumenten los niveles de inversión los próximos 60 días en el sector de gas y petróleo", dijo. También que el lunes iniciará "el camino" para la licitación de los caños de la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner.

Y tras inaugurar la remodelación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales que financió el gobierno nacional, los medios locales le preguntaron si se lleva el voto de "Omar y Rolo", a lo que Sergio Massa contestó:

Me llevo más que el voto, me llevo el cariño, el acompañamiento muy fuerte. Estoy muy esperanzado de que los neuquinos hagan mañana (por hoy) una demostración de fervor popular Me llevo más que el voto, me llevo el cariño, el acompañamiento muy fuerte. Estoy muy esperanzado de que los neuquinos hagan mañana (por hoy) una demostración de fervor popular

Pero al gobernador a Omar Gutiérrez, quien volvió reclamar el financiamiento de ANSES para el ISSN, también le prometió que "el lunes será el primer desembolso" de unos $120 millones.

Además, prometió que cuando finalice el proceso electoral, habrá un trabajo conjunto con las provincias para anunciar "una solución" en el manejo de las represas hidroeléctricas.

Petroleros, por Ganancias

Al titular de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, en cambio, le bastó con la exención del pago de impuesto a las Ganancias que impulsa Sergio Massa y que es uno de los históricos reclamos del gremio.

image.png Rucci movilizará 20.000 trabajadores petroleros al acto de campaña de Sergio Massa en Plottier.

"Nosotros vamos a llevar a nuestra gente porque entendemos que el único que nos garantiza a los trabajadores la oportunidad de seguir con las mismas condiciones es Sergio Massa", dijo el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, a radio 'La Red Neuquén' y agregó:

Los otros candidatos vienen por los trabajadores, pidiéndoles más esfuerzo a través de hacer cambios profundos, quitándoles beneficios y no estamos de acuerdo. Demasiado hemos puesto en la industria como para que vengan a hablar de las reformas laborales que favorecen únicamente a los empresarios y no a los trabajadores Los otros candidatos vienen por los trabajadores, pidiéndoles más esfuerzo a través de hacer cambios profundos, quitándoles beneficios y no estamos de acuerdo. Demasiado hemos puesto en la industria como para que vengan a hablar de las reformas laborales que favorecen únicamente a los empresarios y no a los trabajadores

Dijo también que "tanto Javier Milei como Patricia Bullrich hablan de reformas laborales, de quitarle beneficios a los trabajadores, de no pagar indemnizaciones, no pagar vacaciones".

Por ello, Rucci señaló que movilizarán unos 20.000 trabajadores petroleros para el acto de campaña que encabezará en unas horas Sergio Massa en Plottier. Y aclaró que la producción en Vaca Muerta no se verá afectada porque se coordinó con las compañías operadoras la disposición de guardias mínimas.

Según 'La Mañana de Neuquén', Rucci estará en el palco del acto proselitista donde diversos sectores políticos y gremios esperan movilizar unas 30.000 personas, y que se realiza en la chacra de Olivia, en Plottier, localidad ubicada a menos de 20 kilómetros de la capital provincial, que es a la vez el mayor centro poblado de toda la Patagonia.

Suspenden clases por el acto de Massa

image.png Si bien Rucci prometió que la producción en Vaca Muerta no se verá afectada por el acto, no pasará lo mismo con las clases...

Padres organizados manifestaron su bronca por la medida de ATE de suspender las clases en varios establecimientos educativos que ayer notificaron a las familias sobre la suspensión de clases, dado que se quedarán sin auxiliares de servicio, y no pueden garantizar la limpieza.

El retiro laboral que garantizó ATE a sus afiliados es a partir de las 8:00 para que puedan asistir al acto del ministro de Economía, Sergio Massa y candidato a presidente por el oficialismo en el predio Olivia de Plottier. La medida tiene carácter de asamblea general para darle cobertura a los trabajadores que decidan asistir El retiro laboral que garantizó ATE a sus afiliados es a partir de las 8:00 para que puedan asistir al acto del ministro de Economía, Sergio Massa y candidato a presidente por el oficialismo en el predio Olivia de Plottier. La medida tiene carácter de asamblea general para darle cobertura a los trabajadores que decidan asistir

"La verdad es que estamos muy preocupados. Cualquier motivo es más importante que el derecho de los chicos a tener clases. Incluso este acto", expresó la referente de la asociación civil Padres Organizados, Marina Smoljan, en diálogo con 'LMNeuquén'.

Familias de distintos establecimientos educativos del sector público fueron notificadas por distintos medios de comunicación sobre la suspensión de clases, en tanto no tienen manera de garantizar la limpieza de las instituciones. La medida no es general, sino que dependerá de cada escuela, en función de los recursos que disponga para hacer frente a la ausencia de auxiliares de servicio que adhieran al retiro.

"Están llegando las notificaciones de que suspenden, y estamos totalmente en contra. Esto es el desamparo total", se quejó Smoljan.

Recordó que en un conflicto de intereses y derechos, debería prevalecer el interés superior del niño, la niña y el adolescente. "¿Sin clases por un acto? ¿Cuál es el derecho de los chicos? ¿Qué harán las instituciones del Estado que están para garantizar su derecho?", se preguntó Smoljan.

image.png "La verdad es que estamos muy preocupados. Cualquier motivo es más importante que el derecho de los chicos a tener clases. Incluso este acto", se quejaron los padres.

Es que si, hay distintos organismos del Estado creados para garantizar y proteger derechos que asisten a las infancias, tales como el Consejo Provincial de Educación, defensorías del Poder Judicial y una subsecretaría provincial de la Niñez y la Adolescencia.

"Eso nos preocupa también, que las instituciones no funcionen, no respondan por ellos. Nadie los defiende en estas circunstancias", recalcó la vocera de Padres Organizados en Neuquén.

Angélica Lagunas, la secretaria general de ATEN Capital, confirmó esta situación: "Hay un montón de escuelas que mañana no tienen clase por el retiro de ATE".

image.png La secretaria general de ATEN Capital, confirmó que "un montón de escuelas no tienen clase por el retiro de ATE".

"Ya llevamos más de 10 paros en 2023, entre ATE y ATEN. Y no vemos a las instituciones que tienen que funcionar más allá de lo que hagan las familias. Pero escuchamos a todos decir que van a garantizar los días de clase, el mismo (Sergio) Massa dice que no se pude hacer paro por cualquier cosa. Entonces, en qué quedamos, si por un acto suspenden las clases. Es el desamparo total. Lo normal es que la escuela pública no tenga clases", se lamentó Smoljan.

