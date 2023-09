Brenda apuntó a Gerardo Milman financista de 'los Copitos'

"También en una oportunidad yo lo escuché hablando con una chica, de nombre Carolina, y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolsas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró 2 o 3 veces."

Yo no sé por qué Nando (Fernando Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. Yo no sé por qué Nando (Fernando Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner.

"A ver, yo no digo que financiaron el atentado pero sí financiaban para agitar y armar quilombo. Y Carrizo (Nicolás, también detenido, jefe de Uliarte y Sabag Montiel en la venta de copos de nieve azucarada) sabe todo eso, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay pesos pesados".

"Es muy difícil para mi estar pasando por esta situación, es la primera vez que estoy presa, es un infierno, nunca tuve un problema, y me costó muchísimo poder hacer esta declaración, no confiaba en mi abogado anterior, Kollman, es más me pareció un desastre la defensa que hizo, por eso nunca me animé a hablar. Ahora me siento contenida, y psicológicamente más estable. Espero que se sepa la verdad de todo, porque soy inocente de lo que me acusan".

