En lo que respecta a la causa por la que fueron condenados Sabag Montiel y Uliarte, la misma surge de la recolección de un DNI hallado en el segundo allanamiento realizado el 07/09 último en el domicilio que quien le gatilló a CFK alquilaba en el partido bonaerense de San Martín, hasta el día de su detención, según trascendió en el juicio y consigna clarín.com.

El fiscal del juicio, Carlos Cearras, había pedido que ambos fueran condenados a un año y seis meses de prisión como coautores del delito de tenencia ilícita de un documento nacional de identidad auténtico o falso.

Cearras consideró que durante el juicio quedó acreditado el hecho y la participación de cada uno de los imputados, a pesar de que ambos insistieron durante el debate en que Uliarte no estaba al tanto de que Sabag Montiel tenía ese documento en su casa.

Durante su alegato, el fiscal recordó que el DNI fue hallado durante el allanamiento al monoambiente que habitaba Sabag Montiel en la localidad de San Andrés, cuando además se secuestraron varios teléfonos celulares, otros papeles y una notebook.

"El DNI lo encontré semanas antes de mi detención, estaba en el piso, solo. Lo encontré en Avenida de los Constituyentes y General Paz. Yo no ando por Palermo", dijo Sabag Montiel durante su indagatoria, en implícita referencia a que el dueño del documento había informado que lo perdió en 2018 en un recital en el Hipódromo de Palermo.

"Jamás se lo comenté a Uliarte, decidí buscar al dueño pero como en el documento no figuraba un domicilio se me dificultó y no sabía si usaba el mismo nombre en Facebook", explicó el imputado en otra parte de su indagatoria.

"Es real que Brenda no tenía noción del documento. Ella no sabía las cosas que yo tenía en mi poder. No se lo comenté, lo quiero aclarar para dejarla afuera de esto", insistió Sabag Montiel.

También negó que vivieran juntos, sostuvo que eran pareja hace unos meses y que ella se quedaba eventualmente a dormir pero aseguró que no compartían la vivienda de modo habitual.

