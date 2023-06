El problema sobre la declaración de Melgarejo es que los investigadores sospechan que puede ser una distracción montada para correr a Emerenciano Sena y su esposa del presunto asesinato.

La madre de Cecilia, Gloria Romero, habló a los medios e insistió en que a su hija "la asesinaron y que no hay cuerpo porque la descuartizaron y la tiraron para que la comieran los chanchos. Sobre el móvil, todavía no hay nada, pero mi hija algo vio o algo escuchó que no debía. Para mí que mi hija estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado".

Emerenciano Sena complicado: Apareció una testigo y, ¿tiraron a Cecilia a los chanchos?

Durante la tarde-noche explotó Resistencia, Chaco, con una marcha que en toda la provincia definen como "impresionante", pero a Romero también le acercaban videos e imágenes de levantamientos de los vecinos en otras ciudades importantes de la provincia y del país.

"Estoy muy agradecida por la fuerza que me dan. No puedo creer la cantidad de personas que me está apoyando", repetía en cada paso de la marcha y cada entrevista.

Por este motivo, en simultáneo, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, se vio obligado a volver a hablar del caso que involucra a una familia tan cercana, al punto tal que el mandatario provincial fue padrino de la bonda del matrimonio que iba a integrar la lista del oficialismo para las PASO del domingo 18 por el Frente Chaqueño.

Capitanich, incluso, escribió el prólogo de un libro del "Rey de los piquetes" chaqueños, como lo retrataron en la marcha a Emerenciano Sena, quien ahora tuvo que contratar como abogado a Juan Carlos Saife, un poderoso exfuncionario provincial que es considerado uno de los abogados más importantes y poderoso de la provincia.

Qué dijo Jorge Capitanich sobre Emerenciano Sena y el asesinato de Cecilia Strzyzowski

“Es un profundo dolor para nosotros, para nuestra comunidad y para nuestro pueblo. Repudiamos este hecho aberrante y bregamos por que el hecho se esclarezca y los responsables paguen en la cárcel con todo el peso de la ley”, expresó el mandatario provincial en una conferencia que brindó en la localidad de Roque Sáenz Peña.

Según el comunicado oficial que difundió el gobierno chaqueño, Capitanich "advirtió el uso político del caso por parte de distintos sectores". En ese sentido, remarcó que lo "horrorizan las campañas de noticias falsas" y sostuvo que "el Poder Ejecutivo ha actuado con absoluta coherencia, sistematicidad y compromiso”.

También hizo énfasis en que "hay siete personas detenidas", lo que evidencia que "la actuación del fiscal y del fiscal auxiliar es perfectamente compatible con la gravedad del hecho en sí".

Alberto Fernández llamó a Jorge Capitanich: ¿Temen un cisne negro?

El presidente Alberto Fernández se comunicó telefónicamente en las últimas horas con el gobernador para interiorizarse sobre la situación. Así lo confirmó a Noticias Argentinas la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien detalló que "Capitanich lo puso al tanto de toda la situación, que la Justicia está avanzando rápidamente y que está toda la provincia abocada a la búsqueda de Cecilia".

Además, "el Presidente acompaña al gobernador en todas las medidas que haya que tomar para el esclarecimiento del caso".

Las marchas que se registraron en ciudades importantes de las provincias advierten que el oficialismo podría estar frente a un cisne negro en plena carrera electoral, por lo que asesores piden despegarse cuanto antes de Emerenciano Sena y apoyar a fondo a la familia de Cecilia.

Imputados por el asesinato de Cecilia Strzyzowski

El medio local Diario Norte detalló porqué están imputadas las 7 personas detenidas por un caso que conmueve a todo el país:

César Sena (marido) : homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de co-autor.

: homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de co-autor. Marcela Acuña y Emerenciano Sena (suegros) : homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor.

y : homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor. Gustavo Melgarejo (casero de La Chanchería) : homicidio agravado en calidad de partícipe secundario.

: homicidio agravado en calidad de partícipe secundario. Griselda Reinoso (esposa del casero) : homicidio agravado en calidad de partícipe secundario.

: homicidio agravado en calidad de partícipe secundario. Gustavo Obregón (colaborador) : homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario.

: homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario. Fabiana González (empleada doméstica): homicidio agravado en calidad de partícipe necesario.

Después de la marcha, la familia continúa denunciando aprietes y amenazas con llamados en los que se nombraron a integrantes, edades y movimientos.

