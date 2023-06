Emerenciano Sena, millones, aprietes y cambio de abogado

Según el medio local Diario Norte, algo que llamó la atención fue el arribo del doctor Juan Carlos Saife, reconocido penalista que se puso al frente de la defensa de Sena y Acuña. "El abogado dejó en claro que recién estaba tomando conocimiento del expediente, y que solo el matrimonio de dirigentes solicitó sus servicios. El hijo de estos, César Sena, además de Fabiana González y Gustavo Obregón, mantienen la representación de Juan Díaz, mientras que Gustavo Melgarejo y Reinoso optaron por un defensor oficial".

Las principales sospechas, a partir de imágenes y los elementos recolectados durante el allanamiento del viernes 9, es que el crimen podría haberse producido en ese lugar y posteriormente, para intentar ocultar lo sucedido, el cuerpo habría sido trasladado al predio de la chanchería de la familia en Tres Horquetas, en la zona de campo Rossi, donde consta que se activó por última vez el celular de la víctima.

Las declaraciones de la familia Melgarejo dieron indicio para iniciar nuevos allanamientos y rastrillajes en una zona rural.

image.png

Los millones de Emerenciano Sena

Víctor Zimmerman, senador radical de Juntos por el Cambio por Chaco, habló en radio Continental habló de los millones que encontraron en la casa de los Sena: "Enorme preocupación por la desaparición de Cecilia. Le estamos pidiendo al gobernador Capitanich que garantice la transparencia de la investigación. El otro tema es que haya representantes sociales multimillonarios mientras el Gran Resistencia tiene tan altos niveles de pobreza e indigencia", comenzó.

Al aire de radio Continental agregó: "Encontraron millones de pesos en casa de Emerenciano Sena y tienen sinnúmero de propiedades muy costosas. En la comparación con Milagro Sala no sé si no se quedan cortos, según lo que reza en el expediente judicial".

La familia de Cecilia Strzyzowski denunció apriete. La abogada de la familia de la joven, Carina Gómez, denunció un "intento de intimidación" por parte de ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Gloria Zalazar.

"Me convocaron a una reunión privada, no secreta", aclaró Gómez y agregó que "me sentí un poco amedrentada porque, en dos oportunidades me dijo que baje los decibeles".

"Al terminar la reunión, Zalazar volvió a decir: 'vos, especialmente, bajá los decibles', a lo que respondí que no lo voy a hacer hasta que aparezca Cecilia", cerró Gómez.

El encuentro se produjo el sábado 10 de junio, según lo relatado por la abogada, a instancias de la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga.

