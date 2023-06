Cecilia estaría muerta y bajan a candidatos de Capitanich

“Yo siempre tuve un presentimiento que esto iba a terminar mal”, se lamentó anoche en declaraciones al canal TN la madre de Cecilia, Gloria.

“Ya no hay esperanza ”, sentenció y reclamó “que se haga justicia, porque ya está, para que esto no quede impune, para que no se salgan con la suya. Para mi hija ya es tarde, pero para la tuya no”.

“Hablo en pasado porque es la sensación de madre, y te puedo asegurar que una madre no se equivoca. Cuando tu madre te diga que no te metas con alguien hacele caso, el amor no merece que arriesgues la vida”, añadió.

Al lado de Gloria, estaba Gómez, quien precisó “todos los resultados de hoy fueron positivos para el esclarecimiento del hecho” y que la carátula de la causa es “femicidio ”, confirmando así el asesinato de Cecilia.

Impacto político

En caso de Cecilia impactó en la contienda electoral chaqueña y ya tuvo consecuencias en las candidaturas del oficialismo: cuatro postulantes fueron dados de baja.

El Tribunal Electoral de la provincia de Chaco excluyó a Emerenciano Sena -suegro de Cecilia Strzyzowksi- y José Gustavo Obregón de las precandidaturas a diputados provinciales y a Marcela Verónica Acuña y Fabiana Cecilia González, de sus postulaciones para intendente y concejal de Resistencia, todos integrantes de una lista colectora del gobernador Jorge Capitanich.

Cabe aclarar que el tribunal hizo lugar a un pedido realizado por el propio Frente Chaqueño referenciado en Capitanich para excluir a los mencionados en un intento de separar al gobernador de la causa judicial y de los Sena, con quien tenía un vínculo muy estrecho y de hecho fue padrino de bodas en 2014 de Emereciano.

En Urgente24 advertimos en 2015 sobre Emereciano Sena en esta nota cuando destacamos que era un dirigente social multifacético líder de uno de los movimientos más numerosos de la provincia del Chaco, el MTD Emerenciano, ahijado político de Capitanich, que por entonces se convirtió en noticia cuando bloqueó los accesos para que no ingrese el candidato de Cambiemos en la provincia...

