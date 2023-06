Pero la posibilidad de que Scioli sea finalmente el único precandidato presidencial anotado por el Frente de Todos también fue deslizado en el extremo opuesto al kirchnerismo si se trata de medios de comunicación. En el portal del canal TN, señal de noticia del Grupo Clarín, la periodista Maru Duffard consignó: "el exmotonauta podría terminar como candidato único del Frente de Todos".

"Varios le plantearon esta posibilidad a Cristina. Ella no dijo ni que sí ni que no", agrega Duffard que advierte sobre los condicionamientos de las otras figuras todistas para encabezar la oferta electoral: una inflación que no para de subir como obstáculo de Massa y el desconocimiento, como el de 'Wado'. "¿Queda entonces, alguna otra opción? Scioli único candidato", señala.

"El último que se reunió con la vicepresidente para discutir y negociar reglas de juego electorales fue Juan Manuel Olmos. El vicejefe de Gabinete de Alberto, el mismo que viajó a China con Massa y Máximo, visitó a Cristina el viernes. Él es de los que cree que al oficialismo le conviene un candidato único y el que más le gusta es Massa. No logró convencerlo a Alberto. Ahora, trabaja por el escenario menos malo. Y lo discute con Cristina", agrega.

Luego cita a "una persona que habla con la vice casi a diario", probablemente la misma que mencionó Navarro. “No descartamos que Scioli sea candidato único, pero eso no quiere decir que sea el candidato de Cristina o que ella lo apoye. Cristina podría ser prescindente”, aclara la fuente. El director de El Destape, por su parte, también había señalado la presunta poca vocación de CFK de ser una decisora excluyente del proceso electoral venidero. De hecho, según la versión de Navarro, la Vice dice que no quiere pedirle a Scioli que baje su precandidatura ni obligar a Axel Kicillof a que compita por la Presidencia. También el periodista recordó que no hubo hasta ahora más gestos de apoyo público por parte de CFK hacia 'Wado' de Pedro que su mención de pasarle "la posta" a "los hijos de la generación diezmada".

Luego, Duffard plantea algunos interrogantes pertinentes. Por ejemplo, si Sergio Massa aceptará ser candidato a senador de una boleta que lidere Scioli. Urgente24 agrega otro interrogante: ¿tendrá interés el ministro de Economía de seguir trabajando para contener las variables si en el horizonte hay una candidatura única de alguien que considera un adversario histórico? Se intuye que cuando Massa pedía un "candidato único" no estaba pensando en el embajador en Brasil. Ya su espada legislativa y mediática Cecilia Moreau advirtió sobre el "hartazgo" del ministro, lo que podría llevarlo a renunciar. También le había pegado duro a Scioli.

De confirmarse a Scioli como candidato único del peronismo, al igual que en 2015, sería un giro dramático de los acontecimientos cuando hubo denonados esfuerzos para que el exmotonauta decline su postulación. Uno de los últimos fue el documento de 13 gobernadores oficialistas en el que "exigieron" una "lista de unidad". No tuvo efecto en Scioli que ratificó en las horas posteriores su anhelo presidencialista.

