Live Blog Post

El relato de la víctima: “A mi ya me cagó la vida”

En su descargo en Instagram, Ludmila contó algunos de los hechos de violencia que sufrió de Lautaro Acosta. “Me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita”.

“El día a día también fue una tortura, todo lo que yo hacía estaba mal, no servía para nada, era poca cosa, y que él me salvó la vida, que me sacó del barro. Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar, a mi y a mi familia”.