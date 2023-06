Desaparecen todas las tarjetas de crédito y débito: Así serán reemplazadas por los bancos

tarjetas de credito y débito.jpg

La entidad financiera Naranja X ha implementado las tarjetas virtuales, los clientes tienen la opción de usar un número de 16 dígitos, fechas de vencimiento y una clave de seguridad que dura tan solo 7 minutos para cargarla en un sitio y realizar una compra. Cabe destacar que en su caso, las tarjetas virtuales únicamente se pueden utilizar para compras online, no en comercios físicos, ni siquiera utilizando billeteras virtuales como modo o mercado pago, dado a que el CVV cambia constantemente y estas aplicaciones solo permiten ingresarlo una vez para ya tener registrada la tarjeta.

Google Wallet, la revolución de los pagos

Google lanzó oficialmente en la Argentina Wallet, un servicio que ya existía en 70 países y que permite integrar de forma digital las tarjetas de crédito o débito.

La app no permite tener dinero en cuenta, enviar plata o realizar inversiones: solo está pensado para habilitar pagos con tarjeta, ya sea online o en el mundo físico. Para el e-commerce, en tanto, permite a los comercios sumar un botón de pago, tal como tienen otras empresas.

Por el momento, no están todos los bancos integrados. Si bien ya sumaron Visa y MasterCard (y próximamente American Express) hay varios emisores (bancos) pendientes. Hasta el momento solo cuenta con la posibilidad de incorporar tarjetas de BBVA, Galicia, Macro, Brubank, Pomelo y Openbank (el banco digital de Banco Santander). Estos son los que hasta el momento se sumaron con sus desarrollos.

google wallet lanzamiento.jpg

No obstante, hasta el momento no hay una fecha estimada de cuándo podrían desaparecer todas las tarjeta de crédito y débito, aunque actualmente ya muchas de las transacciones bancarias se pueden realizar sin ellas, aún hay una gran parte de la población que no tiene acceso a internet, y mucho menos a un smartphone, así que es probable que todavía deban pasar unos años para que sean desechados los plásticos bancarios y solo se utilicen las versiones digitales.

Más noticias en Urgente24

Cambio en los cajeros automáticos: La nueva forma de extraer

Toyota salta la crisis: suma nuevo modelo made in Argentina

Plazos fijos: El BCRA ¿anuncia suba en las tasas de interés?

SMATA advierte por dos automotrices que podrían irse

Lionel Messi festeja contrato con Adidas: Vuelan acciones