Alberto Fernández: "Diferencias" con CFK ¿y 'palo' a Máximo?

"Ayer fundamos Unión por la Patria porque si realmente confiamos en que podemos vivir en un país capaz de construir y desarrollar estas cosas, debemos estar unidos. Porque hay otros que no creen eso, no los voy a juzgar, simplemente no lo creen", lanzó. Esa crítica de Alberto Fernández pareció estar dirigida más interna que externamente, sobre todo luego del durísimo comunicado lanzado ayer por el PJ bonaerense -bajo la dirección de Máximo Kirchner- con reproches al Presidente.