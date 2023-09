Ya sobre esta denuncia el gobernador había contestado con dureza el lunes durante un acto donde inauguró un nuevo tramo del tren universitario en La Plata: “Cuando gobernaba Vidal no había ni un vaso de agua para los peronistas. Hay una cuestión que resulta embarazosa, triste, si así piensan ganar un voto. Si La Plata no hubiera recibido nada, si acá no hubiera obras, si La Plata no hubiera recibido desde el pago de los sueldos en pandemia a las inversiones que hacemos en pandemia, en salud”.