Acerca de la caravana que prepara la postulante presidencial con un motorhome ploteado para la ocasión, Macri dio algunos detalles que indican también hacia dónde apunta electoralmente Patricia: "La agenda del arranque de esta caravana de Patricia toca ciudades que no son de las más centrales y no necesariamente hace las cabeceras del interior. Me imagino una campaña muy cerca de la gente, donde ella es genuina y directa con lo que quiere hacer y a dónde quiere ir".