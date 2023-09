Muy preocupante lo que está pasando con los feminicidios en la Argentina -mal llamados femicidios-. ¿Qué está haciendo la Izquierda con la caja del Ministerio de la Mujer, Diversidad y Géneros? Al momento, los asesinatos no paran de aumentar año tras año, sus medidas durante la cuarentena no avanzaron más allá de un ploteo de trenes en el AMBA con la línea 144 y la ESI parece no estar dando resultados concretos porque crece el número de jóvenes egresados del secundario hace muy poco involucrados en violencia de género.