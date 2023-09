Javier Milei bajo la mirada del liberal Tucker Carlson

Más adelante agregó:

“La moneda de Argentina está tan inflada y sin valor que ya no se puede utilizar para comprar nada de valor”, ya que “coches, casas, incluso las bicicletas se cotizan en dólares”, mientras que “el gobierno miente sobre esto, a los bancos no se les permite cambiar dólares a las tasas de mercado, y eso lleva a toda la población a la clandestinidad, al mercado negro que está en el centro de la ciudad”. Nada que no sepamos, pero solo porque nos toca de cerca, fuera de nuestros límites es impensable.

Siempre desde su lectura el visitante, explica que “para los jóvenes en un país como la Argentina, la solución obvia es irse y millones lo han hecho”, al tiempo señaló que llama la atención que "eso le parece bien al actual gobierno argentino, a los medios de comunicación occidentales y a las ONGs que lo defienden a capa y espada”.

El ex periodista de la cadena Fox indicó que todos ellos (por los mencionados antes) “están contentos con el status quo corrupto que ellos propagan, así que atacan a cualquiera que desafíe la forma en que se hacen las cosas actualmente. No es de extrañar que odien especialmente a Javier Milei”.

“Así es como se ve una sociedad en colapso, todo el mundo retrocede. Nadie puede decir la verdad sobre nada. Las funciones de la vida ordinaria tienen que llevarse a cabo en cuevas en Argentina. Los incentivos están ahora tan invertidos que mucha gente decidió que no vale la pena trabajar. Pueden ganar más dinero sentados en casa sin hacer nada”, desagregó Tucker.

Casi sobre el final de sus reflexiones habla de un dirigente opositor que “es un economista que se presenta para Presidente” en las elecciones del mes que viene y que “las encuestas dicen que va ganando”.

"Las cosas no están funcionando"

Luego considera que “la principal observación de Milei es que las cosas en la Argentina no están funcionando. La política monetaria socialista no ha hecho a la gente feliz y segura. Ha destruido casi todo. Ha destruido la economía, las familias y el espíritu nacional para enriquecer a solo unos pocos. Eso no es una interpretación radical de los acontecimientos. Es obviamente cierto y todo el mundo lo sabe", puntualiza.

El rol del Papa

Consultado sobre el rol del pontífice Milei remarcó

"El Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Es decir, está del dado de dictaduras sangrientas".

"Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana", dijo

Otro punto destacado

El libertario habló de aborto sobre el tema consideró "el aborto es un asesinato agravado por el vínculo", al tiempo lanzó duras críticas al ministerio de la Mujer y se preguntó "por qué no hay ministerio del Hombre".

Washington Post

"Es cierto, pero por atreverse a notarlo es que los estudios de Jeff Bezos, el Washington Post y muchos otros medios de comunicación occidentales han denunciado a Javier Milei con histeria creciente, calificándolo como una especie de cripto nazi. Por suerte para Milei, los jóvenes de clase obrera que le apoyan no leen el Washington Post". Dijo Carlson

Antes de la entrevista aclaró

"Nos sentamos con Javier Milei para una conversación larga e interesante. Tenga en cuenta, mientras lo ve, que no se trata solo de Argentina. Se trata de usted y de su futuro también”, Marcó tendencia.

Acompañamos la publicación de Tucker Carlson en Twitter. Vale la pena verla hasta el final. Una parte de la sociedad norteamericana entenderá un poco más sobre como es vivir en un país rico con alta pobreza y baja formación.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTuckerCarlson%2Fstatus%2F1702442108022309228%3Ft%3Dq0yl4DUmNsQGTa4_RQi_bA&s=19&partner=&hide_thread=false Ep. 24 En español pic.twitter.com/R0BdxpceEs — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 14, 2023

