Para Javier Milei: China cerró el grifo de galio y germanio

De qué trata

Según LiveScience, alrededor del 95% de todo el galio producido se utiliza para fabricar arseniuro de galio (GaAs), un compuesto utilizado en circuitos de microondas e infrarrojos, semiconductores y LED azules y violetas. El nitruro de galio compuesto (GaN) se utiliza como semiconductor en tecnología Blu-ray, teléfonos móviles y sensores de presión para interruptores táctiles.

En cuanto al germanio, se considera un elemento crítico para la tecnología. El germanio se utiliza como semiconductor en transistores y otros dispositivos electrónicos. También en las aplicaciones de células solares y los diodos emisores de luz (LED). Y en la producción de nanocables. Otros usos:

Fibra óptica.

Radares y amplificadores de guitarras eléctricas;

circuitos integrados de alta velocidad.

Óptica de infrarrojos.

Espectroscopios, sistemas de visión nocturna y otros equipos.

Lentes, con alto índice de refracción, de ángulo ancho y para microscopios.

Quimioterapia.

Catalizador en la síntesis de polímeros (PET).

Licencias

En julio 2023, China exportó 5,15 toneladas de galio y 8,1 toneladas de germanio para clientes industriales. Antes de la entrada en vigor de los controles de exportación, los productores no tenían limitaciones a la hora de vender estos metales en los mercados internacionales.

Sin embargo, ahora, si no tienen licencia, no pueden exportar. El Ministerio de Comercio de China informó que ha recibido solicitudes de licencias de exportación de las compañías, y que “algunas” han sido aprobadas. Lo cierto es que en agosto, China no exportó ni 1 gramo de galio o de germanio.

Según la Alianza de Materias Primas Críticas, China abastece el 80% del galio y el 60% del germanio comercializado en el mundo. No hay semiconductores ni telecomunicaciones ni movilidad eléctrica sin el galio y el germanio chino.

Entendamos correctamente de qué se trata: estos metales están disponibles ampliamente en el mundo, pero China es quien ha conseguido capacidad para extraerlos a bajo coste. Es probable que este proceso termine con productores alternativos de Occidente para el mercado global. Sin embargo, hoy no sucede, y la transición luce no sólo compleja sino onerosa, y básicamente agobiante.

